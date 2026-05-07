Conmoción en Salta: la desgarradora despedida de la esposa del polista que murió en pleno partido

Además, mencionó a su pequeña hija Joaquina y destacó su faceta como padre: “Gracias por darme el regalo más lindo que puede existir, que fue nuestra hija, tu debilidad. Tuvo un papá que lo dio todo y que la quiso con todo su corazón, que hasta explotaba de felicidad cuando la veía. Nunca me voy a olvidar de cuando la viste por primera vez y tu emoción. Lo presente que fuiste para ella y qué fue lo que más quisiste en la vida. Me voy a encargar de siempre decirle lo mucho que la quisiste y lo importante que fue para vos. Por favor, cuidala siempre”.