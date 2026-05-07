Secciones
SociedadActualidad

Conmoción en Salta: la desgarradora despedida de la esposa del polista que murió en pleno partido

El mensaje, dedicado a su familia y a su hija, generó una profunda tristeza en el deporte argentino y en Salta.

Esteban D´andrea murió durante un partido de polo en Salta Esteban D´andrea murió durante un partido de polo en Salta Instagram
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Esteban D'Andrea, polista de 34 años, falleció este sábado en Cafayate, Salta, tras descompensarse durante un partido. El hecho conmocionó al ámbito deportivo y político local.
  • El deportista sufrió un posible aneurisma durante el primer chukker. Pese a los intentos de reanimación por casi una hora, su esposa e hija confirmaron la pérdida en redes sociales.
  • La tragedia impacta profundamente en la sociedad salteña dada la notoriedad de la familia D'Andrea. Los mensajes de despedida resaltan su legado humano y deportivo en la provincia.
Resumen generado con IA

La muerte de Esteban D'Andrea generó un profundo impacto en el deporte y en la sociedad salteña. El polista de 34 años falleció mientras participaba de una competencia en Cafayate, luego de sufrir una descompensación en pleno partido.

El hecho ocurrió este sábado durante el primer chukker del encuentro. A pesar de los esfuerzos del equipo médico presente en el lugar, que intentó reanimarlo durante casi una hora, no pudieron salvarle la vida.

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Aunque oficialmente no se confirmó la causa del fallecimiento, medios locales señalaron que podría haberse tratado de un aneurisma. La noticia provocó una fuerte conmoción en el ambiente del polo y también en la política salteña, ya que Esteban era hijo de Esteban D'Andrea.

Tras conocerse el fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y condolencias de amigos, deportistas y dirigentes de la provincia.

El emotivo mensaje de la esposa del polista salteño

Uno de los mensajes que más repercusión generó fue el de Mariana Ibáñez, esposa del deportista y madre de su hija Joaquina.

A través de las redes sociales, la mujer recordó la pasión que D'Andrea Patrón Costas tenía por el polo y expresó el dolor que atraviesa la familia tras la inesperada pérdida.

“Nunca te gustaron las despedidas, cada viaje era sin despedidas y decías son unas semanas y vuelvo. Estaba preparada para tus viajes pero no para este viaje. Te fuiste feliz y haciendo lo que más te gustaba en la vida y ahí estuvo nuestra hija viéndote ser feliz”, escribió.

“Gracias por elegir compartir la vida conmigo, por ser mi compañero, mi sostén, por siempre escucharme, por quererme de forma tan incondicional que sé que fue así”, agregó.

Además, mencionó a su pequeña hija Joaquina y destacó su faceta como padre: “Gracias por darme el regalo más lindo que puede existir, que fue nuestra hija, tu debilidad. Tuvo un papá que lo dio todo y que la quiso con todo su corazón, que hasta explotaba de felicidad cuando la veía. Nunca me voy a olvidar de cuando la viste por primera vez y tu emoción. Lo presente que fuiste para ella y qué fue lo que más quisiste en la vida. Me voy a encargar de siempre decirle lo mucho que la quisiste y lo importante que fue para vos. Por favor, cuidala siempre”.

En medio del dolor, la mujer compartió un aspecto particular de sus charlas como pareja: “No le encuentro sentido a esto, pero espero creer que te fuiste así como quisiste, no te gustaba la vejez y no estabas preparado para ver sufrir a los demás, te paralizabas. Estoy segura de que a todas las personas que te conocieron les dejaste una huella, un apodo y un anécdota".

“Todavía no puedo dimensionar lo que puede ser una vida sin vos para siempre. Fuiste la persona que elegí para mi vida y siempre lo va a ser. No sé cuándo voy a aprender a vivir con tu ausencia, y cuándo voy a entender todo esto que pasó”, cerró.

Temas Salta
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Lo más popular
Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal
1

Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato
2

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato

Elecciones en la UNT: Exactas acercó a Pagani a una nueva mayoría
3

Elecciones en la UNT: Exactas acercó a Pagani a una nueva mayoría

Accidente en Horco Molle: afirman que la bicicleta de Benjamín Olariaga no estaba en buen estado
4

Accidente en Horco Molle: afirman que la bicicleta de Benjamín Olariaga no estaba en buen estado

Caso Lebbos: cabizbajo y sin hablar, César Soto escuchó el fallo que lo absolvió
5

Caso Lebbos: cabizbajo y sin hablar, César Soto escuchó el fallo que lo absolvió

Ranking notas premium
Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
1

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
2

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz
3

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk
4

A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad
5

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

Más Noticias
Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Alerta naranja y amarilla: casi todo el país estará afectado por tormentas y viento este 7 de mayo

Alerta naranja y amarilla: casi todo el país estará afectado por tormentas y viento este 7 de mayo

Accidente en Horco Molle: afirman que la bicicleta de Benjamín Olariaga no estaba en buen estado

Accidente en Horco Molle: afirman que la bicicleta de Benjamín Olariaga no estaba en buen estado

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago

Elecciones en la UNT: Exactas acercó a Pagani a una nueva mayoría

Elecciones en la UNT: Exactas acercó a Pagani a una nueva mayoría

Caso Lebbos: cabizbajo y sin hablar, César Soto escuchó el fallo que lo absolvió

Caso Lebbos: cabizbajo y sin hablar, César Soto escuchó el fallo que lo absolvió

Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal

Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal

Comentarios