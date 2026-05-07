Conmoción en Salta: la desgarradora despedida de la esposa del polista que murió en pleno partido

Resumen para apurados
- Esteban D'Andrea, polista de 34 años, falleció este sábado en Cafayate, Salta, tras descompensarse durante un partido. El hecho conmocionó al ámbito deportivo y político local.
- El deportista sufrió un posible aneurisma durante el primer chukker. Pese a los intentos de reanimación por casi una hora, su esposa e hija confirmaron la pérdida en redes sociales.
- La tragedia impacta profundamente en la sociedad salteña dada la notoriedad de la familia D'Andrea. Los mensajes de despedida resaltan su legado humano y deportivo en la provincia.
La muerte de Esteban D'Andrea generó un profundo impacto en el deporte y en la sociedad salteña. El polista de 34 años falleció mientras participaba de una competencia en Cafayate, luego de sufrir una descompensación en pleno partido.
El hecho ocurrió este sábado durante el primer chukker del encuentro. A pesar de los esfuerzos del equipo médico presente en el lugar, que intentó reanimarlo durante casi una hora, no pudieron salvarle la vida.
Aunque oficialmente no se confirmó la causa del fallecimiento, medios locales señalaron que podría haberse tratado de un aneurisma. La noticia provocó una fuerte conmoción en el ambiente del polo y también en la política salteña, ya que Esteban era hijo de Esteban D'Andrea.
Tras conocerse el fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y condolencias de amigos, deportistas y dirigentes de la provincia.
El emotivo mensaje de la esposa del polista salteño
Uno de los mensajes que más repercusión generó fue el de Mariana Ibáñez, esposa del deportista y madre de su hija Joaquina.
A través de las redes sociales, la mujer recordó la pasión que D'Andrea Patrón Costas tenía por el polo y expresó el dolor que atraviesa la familia tras la inesperada pérdida.
“Nunca te gustaron las despedidas, cada viaje era sin despedidas y decías son unas semanas y vuelvo. Estaba preparada para tus viajes pero no para este viaje. Te fuiste feliz y haciendo lo que más te gustaba en la vida y ahí estuvo nuestra hija viéndote ser feliz”, escribió.
“Gracias por elegir compartir la vida conmigo, por ser mi compañero, mi sostén, por siempre escucharme, por quererme de forma tan incondicional que sé que fue así”, agregó.
Además, mencionó a su pequeña hija Joaquina y destacó su faceta como padre: “Gracias por darme el regalo más lindo que puede existir, que fue nuestra hija, tu debilidad. Tuvo un papá que lo dio todo y que la quiso con todo su corazón, que hasta explotaba de felicidad cuando la veía. Nunca me voy a olvidar de cuando la viste por primera vez y tu emoción. Lo presente que fuiste para ella y qué fue lo que más quisiste en la vida. Me voy a encargar de siempre decirle lo mucho que la quisiste y lo importante que fue para vos. Por favor, cuidala siempre”.
En medio del dolor, la mujer compartió un aspecto particular de sus charlas como pareja: “No le encuentro sentido a esto, pero espero creer que te fuiste así como quisiste, no te gustaba la vejez y no estabas preparado para ver sufrir a los demás, te paralizabas. Estoy segura de que a todas las personas que te conocieron les dejaste una huella, un apodo y un anécdota".
“Todavía no puedo dimensionar lo que puede ser una vida sin vos para siempre. Fuiste la persona que elegí para mi vida y siempre lo va a ser. No sé cuándo voy a aprender a vivir con tu ausencia, y cuándo voy a entender todo esto que pasó”, cerró.