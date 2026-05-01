Martín Fierro 2026: quiénes son los nominados y cuándo se entregan los premios

Resumen para apurados
- APTRA anunció este jueves los nominados a los Martín Fierro 2026, cuya ceremonia de premiación a la televisión nacional será el 18 de mayo en el Hilton de Buenos Aires.
- Luis Ventura y Pía Shaw revelaron la lista en Telefe, señal que lidera con 39 candidaturas, seguida por El Trece con 34. La gala contará con transmisión en vivo desde las 21 horas.
- El evento se perfila como el hito mediático del año, impulsando la competencia entre señales y generando gran expectativa digital por las figuras y producciones nominadas.
La cuenta regresiva para una nueva edición de los premios Martín Fierro ya comenzó. Este jueves se conocieron oficialmente los nominados a la ceremonia que distingue a lo mejor de la televisión argentina y que volverá a reunir a las principales figuras del espectáculo y los medios.
El anuncio fue realizado en el programa de Georgina Barbarossa y estuvo a cargo de Luis Ventura, presidente de APTRA, junto a la periodista Pía Shaw. Como ocurre cada año, las nominaciones despertaron repercusión en redes sociales y expectativas entre los canales y las figuras que competirán por las estatuillas más importantes de la televisión.
Qué canal obtuvo más nominaciones para los Martín Fierro 2026
En esta edición, Telefe volvió a posicionarse como el canal con mayor presencia en las ternas, al alcanzar 39 nominaciones en distintas categorías. Detrás quedó El Trece, que consiguió 34 postulaciones y se consolidó como la segunda señal más nominada de la premiación.
La competencia incluirá programas de entretenimiento, ficción, actualidad y espectáculos, además de reconocimientos para conductores, periodistas, actores y producciones destacadas del último año.
Cuándo y dónde será la ceremonia de los Martín Fierro
La entrega de premios se realizará el próximo 18 de mayo en el Hilton Buenos Aires y contará con transmisión en vivo desde las 21 horas. La gala será emitida por Telefe y se espera una alfombra roja con la presencia de las principales figuras de la televisión argentina.
Como sucede en cada edición, los Martín Fierro volverán a convertirse en uno de los eventos más comentados del mundo del espectáculo nacional, tanto por los ganadores como por los momentos destacados que suelen dejar la ceremonia y las repercusiones posteriores en redes sociales.
Martín Fierro 2026: la lista completa de nominaciones
Ficción
• La voz ausente (eltrece)
• Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
• AMIA (Telefe)
Mejor actor
• César Bordón, por La voz ausente (eltrece) y AMIA (Telefe)
• Gustavo Garzón, por La voz ausente (eltrece)
• Benjamín Vicuña, por La voz ausente (eltrece)
• Luciano Cáceres, por Tafí Viejo (El Nueve)
Mejor actriz
• Gimena Accardi, por La voz ausente (eltrece)
• Susú Pecoraro, por La voz ausente (eltrece)
• Jazmín Stuart, por La voz ausente (eltrece)
• Paloma Contreras, por Tafí Viejo (El Nueve)
Labor en conducción masculina
• Darío Barassi, por Ahora caigo (eltrece)
• Guido Kaczka, por Buenas noches, familia (eltrece)
• Iván de Pineda, por Pasapalabra (Telefe)
• Santiago del Moro, por Gran Hermano (Telefe)
• Nico Occhiato, por La Voz Argentina (Telefe)
Labor conducción femenina
• Moria Casán, por La mañana con Moria (eltrece)
• Pamela David, por Desayuno Americano (América)
• Vero Lozano, por Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
• Karina Mazzocco, por A la tarde (América)
• Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe)
• Mariana Fabbiani, por El Diario de Mariana (América)
• Georgina Barbarossa, por A la Barbarossa (Telefe)
Labor periodística femenina
• Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha (eltrece)
• Carolina Amoroso, Telenoche (eltrece)
• Soledad Larghi, América Noticias (América)
Labor periodística masculina
• Nelson Castro, Telenoche (eltrece)
• Rolando Graña, América Noticias (América)
• Mauro Szeta, Lape Club Social Informativo (América)
• Germán Paoloski, El Noticiero de la Gente (Telefe)
Noticiero nocturno
• Telenoche (eltrece)
• Telefe Noticias (Telefe)
• América Noticias (América)
Noticiero diurno
• Arriba Argentinos (eltrece)
• El Noticiero de la Gente (Telefe)
• Telenueve al Mediodía (El Nueve)
Big Show
• Otro día perdido (eltrece)
• La Voz Argentina (Telefe)
• Medianoche con Jey (El Nueve)
Entretenimiento
• Ahora caigo (eltrece)
• Buenas noches, familia (eltrece)
• Pasapalabra (Telefe)
Reality
• Cuestión de peso (eltrece)
• MasterChef Celebrity (Telefe)
• Gran Hermano (Telefe)
Humorístico / de actualidad:
• La noche perfecta (eltrece)
• Las chicas de la culpa (eltrece)
• Polémica en el bar (América)
Producción integral
• Otro día perdido (eltrece)
• La Voz Argentina (Telefe)
• MasterChef Celebrity (Telefe)
• Telefe Noticias (Telefe)
Director
• Gustavo Hernández, La voz ausente (eltrece)
• Guillermo Rocamora, AMIA (Telefe)
• Eduardo Pinto, Tafí Viejo (El Nueve)
Autor / Guionista:
• Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo, por La voz ausente (eltrece)
• Harlev, Gur, Snir, Arazi, Bertilotti y Bonet, por AMIA (Telefe)
• Pinto, Macías y Torres, por Tafí Viejo (El Nueve)
Director no ficción
• Claudio Cuscuela, Otro día perdido (eltrece)
• Christian Fontán, La Noche Perfecta, Los 8 escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)
• Fernando Emiliozzi, MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)
Labor humorística
• Agustín Rada Aristarán, Otro día perdido (eltrece)
• Connie Ballarini, Las chicas de la culpa (eltrece)
• Laila Roth, Otro día perdido (eltrece)
• Darío Lopilato, Viralizados (América)
Interés general
• Almorzando con Juana (eltrece)
• El Diario de Mariana (América)
• Los profesionales de siempre (El Nueve)
• Sálvese quien pueda (América)
• LAM (América)
• Lape Club Social Informativo (América)
Cronista / Movilero
• Cecilia Insinga, Arriba Argentinos (eltrece)
• Alejandro Guatti, Intrusos (América)
• Martín Salwe, Lape Club Social Informativo (América)
• Daniel Roggiano, Buen Telefe, El Noticiero de la Gente y Telefe Noticias (Telefe)
Deportivo
• Carburando (eltrece)
• ACTC Media (TVP)
• Knockout 9 (El Nueve)
Futbolístico
• Pasión por el Fútbol (eltrece)
• Mundial de Fútbol (Telefe)
• Knockout 9 (El Nueve)
Viajes / Turismo:
• Resto del Mundo (eltrece)
• Iván de viaje (Telefe)
• Por el Mundo (Telefe)