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Martín Fierro 2026: quiénes son los nominados y cuándo se entregan los premios

Luis Ventura y Pía Shaw anunciaron los nominados a los premios Martín Fierro 2026. Telefe fue el canal con más candidaturas y la ceremonia ya tiene fecha, horario y transmisión confirmada.

APTRA anunció quiénes son los nominados a los Martín Fierro 2026 APTRA anunció quiénes son los nominados a los Martín Fierro 2026 Hola
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • APTRA anunció este jueves los nominados a los Martín Fierro 2026, cuya ceremonia de premiación a la televisión nacional será el 18 de mayo en el Hilton de Buenos Aires.
  • Luis Ventura y Pía Shaw revelaron la lista en Telefe, señal que lidera con 39 candidaturas, seguida por El Trece con 34. La gala contará con transmisión en vivo desde las 21 horas.
  • El evento se perfila como el hito mediático del año, impulsando la competencia entre señales y generando gran expectativa digital por las figuras y producciones nominadas.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para una nueva edición de los premios Martín Fierro ya comenzó. Este jueves se conocieron oficialmente los nominados a la ceremonia que distingue a lo mejor de la televisión argentina y que volverá a reunir a las principales figuras del espectáculo y los medios.

Mariana Fabbiani deslumbró en los Martín Fierro de la Moda con un vestido de su abuela

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El anuncio fue realizado en el programa de Georgina Barbarossa y estuvo a cargo de Luis Ventura, presidente de APTRA, junto a la periodista Pía Shaw. Como ocurre cada año, las nominaciones despertaron repercusión en redes sociales y expectativas entre los canales y las figuras que competirán por las estatuillas más importantes de la televisión.

Qué canal obtuvo más nominaciones para los Martín Fierro 2026

En esta edición, Telefe volvió a posicionarse como el canal con mayor presencia en las ternas, al alcanzar 39 nominaciones en distintas categorías. Detrás quedó El Trece, que consiguió 34 postulaciones y se consolidó como la segunda señal más nominada de la premiación.

La competencia incluirá programas de entretenimiento, ficción, actualidad y espectáculos, además de reconocimientos para conductores, periodistas, actores y producciones destacadas del último año.

Cuándo y dónde será la ceremonia de los Martín Fierro

La entrega de premios se realizará el próximo 18 de mayo en el Hilton Buenos Aires y contará con transmisión en vivo desde las 21 horas. La gala será emitida por Telefe y se espera una alfombra roja con la presencia de las principales figuras de la televisión argentina.

Como sucede en cada edición, los Martín Fierro volverán a convertirse en uno de los eventos más comentados del mundo del espectáculo nacional, tanto por los ganadores como por los momentos destacados que suelen dejar la ceremonia y las repercusiones posteriores en redes sociales.

Martín Fierro 2026: la lista completa de nominaciones

Ficción

• La voz ausente (eltrece)

• Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

• AMIA (Telefe)

Mejor actor

• César Bordón, por La voz ausente (eltrece) y AMIA (Telefe)

• Gustavo Garzón, por La voz ausente (eltrece)

• Benjamín Vicuña, por La voz ausente (eltrece)

• Luciano Cáceres, por Tafí Viejo (El Nueve)

Mejor actriz

• Gimena Accardi, por La voz ausente (eltrece)

• Susú Pecoraro, por La voz ausente (eltrece)

• Jazmín Stuart, por La voz ausente (eltrece)

• Paloma Contreras, por Tafí Viejo (El Nueve)

Labor en conducción masculina

• Darío Barassi, por Ahora caigo (eltrece)

• Guido Kaczka, por Buenas noches, familia (eltrece)

• Iván de Pineda, por Pasapalabra (Telefe)

• Santiago del Moro, por Gran Hermano (Telefe)

• Nico Occhiato, por La Voz Argentina (Telefe)

Labor conducción femenina

• Moria Casán, por La mañana con Moria (eltrece)

• Pamela David, por Desayuno Americano (América)

• Vero Lozano, por Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

• Karina Mazzocco, por A la tarde (América)

• Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe)

• Mariana Fabbiani, por El Diario de Mariana (América)

• Georgina Barbarossa, por A la Barbarossa (Telefe)

Labor periodística femenina

• Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha (eltrece)

• Carolina Amoroso, Telenoche (eltrece)

• Soledad Larghi, América Noticias (América)

Labor periodística masculina

• Nelson Castro, Telenoche (eltrece)

• Rolando Graña, América Noticias (América)

• Mauro Szeta, Lape Club Social Informativo (América)

• Germán Paoloski, El Noticiero de la Gente (Telefe)

Noticiero nocturno

• Telenoche (eltrece)

• Telefe Noticias (Telefe)

• América Noticias (América)

Noticiero diurno

• Arriba Argentinos (eltrece)

• El Noticiero de la Gente (Telefe)

• Telenueve al Mediodía (El Nueve)

Big Show

• Otro día perdido (eltrece)

• La Voz Argentina (Telefe)

• Medianoche con Jey (El Nueve)

Entretenimiento

• Ahora caigo (eltrece)

• Buenas noches, familia (eltrece)

• Pasapalabra (Telefe)

Reality

• Cuestión de peso (eltrece)

• MasterChef Celebrity (Telefe)

• Gran Hermano (Telefe)

Humorístico / de actualidad:

• La noche perfecta (eltrece)

• Las chicas de la culpa (eltrece)

• Polémica en el bar (América)

Producción integral

• Otro día perdido (eltrece)

• La Voz Argentina (Telefe)

• MasterChef Celebrity (Telefe)

• Telefe Noticias (Telefe)

Director

• Gustavo Hernández, La voz ausente (eltrece)

• Guillermo Rocamora, AMIA (Telefe)

• Eduardo Pinto, Tafí Viejo (El Nueve)

Autor / Guionista:

• Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo, por La voz ausente (eltrece)

• Harlev, Gur, Snir, Arazi, Bertilotti y Bonet, por AMIA (Telefe)

• Pinto, Macías y Torres, por Tafí Viejo (El Nueve)

Director no ficción

• Claudio Cuscuela, Otro día perdido (eltrece)

• Christian Fontán, La Noche Perfecta, Los 8 escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

• Fernando Emiliozzi, MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)

Labor humorística

• Agustín Rada Aristarán, Otro día perdido (eltrece)

• Connie Ballarini, Las chicas de la culpa (eltrece)

• Laila Roth, Otro día perdido (eltrece)

• Darío Lopilato, Viralizados (América)

Interés general

• Almorzando con Juana (eltrece)

• El Diario de Mariana (América)

• Los profesionales de siempre (El Nueve)

• Sálvese quien pueda (América)

• LAM (América)

• Lape Club Social Informativo (América)

Cronista / Movilero

• Cecilia Insinga, Arriba Argentinos (eltrece)

• Alejandro Guatti, Intrusos (América)

• Martín Salwe, Lape Club Social Informativo (América)

• Daniel Roggiano, Buen Telefe, El Noticiero de la Gente y Telefe Noticias (Telefe)

Deportivo

• Carburando (eltrece)

• ACTC Media (TVP)

• Knockout 9 (El Nueve)

Futbolístico

• Pasión por el Fútbol (eltrece)

• Mundial de Fútbol (Telefe)

• Knockout 9 (El Nueve)

Viajes / Turismo:

• Resto del Mundo (eltrece)

• Iván de viaje (Telefe)

• Por el Mundo (Telefe)

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