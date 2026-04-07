El municipio capitalino tildó de "oportunista" el pedido de informes de la oposición

Tras el pedido de los concejales de la Unión Cívica Radical (UCR), José María Canelada y Gustavo Cobos, para que la intendenta Rossana Chahla informe ante el Concejo Deliberante sobre las obras de prevención de inundaciones, la respuesta del Departamento Ejecutivo Municipal no se hizo esperar. La secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, calificó la iniciativa como un acto de "oportunismo político" derivado de las intensas lluvias que afectaron a San Miguel de Tucumán.