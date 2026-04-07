El municipio capitalino tildó de "oportunista" el pedido de informes de la oposición

Resumen para apurados
- La secretaria de Gobierno de San Miguel de Tucumán rechazó el pedido de informes de la UCR sobre obras hídricas, calificándolo de oportunista tras las inundaciones en la capital.
- Los ediles Canelada y Cobos exigieron explicaciones a la intendenta Chahla. El municipio respondió que el plan es público y criticó el silencio opositor en gestiones anteriores.
- La disputa evidencia la tensión política por problemas estructurales de larga data. Se espera que el municipio mantenga su postura de transparencia mediante el Portal de Datos.
Tras el pedido de los concejales de la Unión Cívica Radical (UCR), José María Canelada y Gustavo Cobos, para que la intendenta Rossana Chahla informe ante el Concejo Deliberante sobre las obras de prevención de inundaciones, la respuesta del Departamento Ejecutivo Municipal no se hizo esperar. La secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, calificó la iniciativa como un acto de "oportunismo político" derivado de las intensas lluvias que afectaron a San Miguel de Tucumán.
Giuliano sostuvo que la actual administración trabaja bajo un plan estratégico de mantenimiento y obras que es de carácter público. En sus declaraciones, la funcionaria remarcó que el municipio realiza tareas constantes de limpieza en imbornales y canales, y que los anegamientos registrados responden a fenómenos climáticos extraordinarios que exceden las capacidades estructurales históricas de la ciudad.
La funcionaria municipal dirigió sus críticas hacia la trayectoria de los ediles opositores, señalando que la problemática de las inundaciones es estructural y de larga data. "No se puede pretender solucionar en pocos meses lo que no se hizo en décadas, y menos aún por parte de quienes guardaron silencio en gestiones anteriores", expresó.
Asimismo, Giuliano defendió la gestión basada en datos y planificación técnica que lleva adelante la intendenta Chahla. Aseguró que el municipio cuenta con un relevamiento de los puntos críticos y que se está actuando con los recursos disponibles para mitigar los efectos de los temporales.
ðï¸ Toda la informaciÃ³n sobre limpieza, mantenimiento y obras en desagÃ¼es pluviales es pÃºblica y transparente. EstÃ¡ disponible en el Portal de Datos, en la pÃ¡gina oficial y en los informes trimestrales que el Municipio presenta al Concejo Deliberante.— Camila Giuliano (@CamiGiuliano) April 7, 2026