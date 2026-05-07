Con un juicio abreviado se cerraría el caso de la agresión en Universitario

Según la denuncia, Florencia Ortiz se acercó a su expareja, Pontoni, y lo insultó, violando una medida de protección a su favor dictada el año pasado. Luego, siempre según el expediente, ella y su hermana Carolina Ortiz comenzaron a insultar a Miranda porque tenía el equipo de mate de la acusada. Después, entre ambas la agredieron, pero fue la primera de las dos denunciadas la que le arrojó agua hervida en su rostro. Por último, la pareja dijo que, después del ataque, la ex mujer del hombre amenazó a la hermana de su novia a través de WhatsApp.