El preocupante deterioro de las rutas nacionales

Llama la atención que nadie se haga cargo de mantener un tramo de apenas 30 kilómetros que une dos ciudades importantes del sur salteño y por el que transita buena parte de la riqueza de la región: estamos hablando de un corredor a través del cual se canalizan los productos de las economías esta zona del país hacia los puertos o hacia los principales centros de consumo. Además, miles de vecinos, turistas y viajeros en general arriesgan sus vidas a diario por ese camino. Es el paso obligado para llegar desde Tucumán hasta Salta o Jujuy, y viceversa. Las estadísticas son contundentes: el corredor 34/9 es uno de los más transitados y peligrosos de Argentina. Pero, como suele ocurrir con el norte, nunca o casi nunca figura entre las prioridades. El estado de las rutas lo confirma.