El Gobierno nacional piden a la Corte que revoque la pensión de Cristina Kirchner

El Gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), elevó el conflicto por las asignaciones de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner a la instancia máxima del Poder Judicial. El Ejecutivo presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revocar la medida cautelar que obliga al Estado a restablecer la pensión de la ex mandataria. Esta decisión, impulsada por el Ministerio de Capital Humano bajo la gestión de Sandra Pettovello, busca excluir formalmente a la ex presidenta de un beneficio que el oficialismo considera incompatible con su situación judicial.