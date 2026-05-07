Secciones
Política

El Gobierno nacional piden a la Corte que revoque la pensión de Cristina Kirchner

Busca excluir formalmente a la ex presidenta de un beneficio que el oficialismo considera incompatible con su situación judicial.

Cristina Kirchner. Cristina Kirchner.
Hace 2 Hs

El Gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), elevó el conflicto por las asignaciones de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner a la instancia máxima del Poder Judicial. El Ejecutivo presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revocar la medida cautelar que obliga al Estado a restablecer la pensión de la ex mandataria. Esta decisión, impulsada por el Ministerio de Capital Humano bajo la gestión de Sandra Pettovello, busca excluir formalmente a la ex presidenta de un beneficio que el oficialismo considera incompatible con su situación judicial.

La estrategia procesal de la queja surge como respuesta directa al rechazo previo de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que por mayoría había denegado el acceso extraordinario al máximo tribunal solicitado por el Ministerio Público Fiscal y la Anses.

Inadmisible

El eje central del reclamo se apoya en la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado dictada en la denominada “Causa Vialidad”. Según los fundamentos presentados, resulta “inadmisible” que una persona hallada culpable de delitos contra la administración pública continúe percibiendo beneficios previsionales de carácter honorífico. La disputa no solo incluye la jubilación correspondiente a su cargo como ex jefa de Estado, sino también la pensión por viudez derivada del ex presidente Néstor Kirchner, que había sido dada de baja por el actual Gobierno en noviembre de 2024 tras quedar firme el fallo condenatorio.

Un fiscal acudió a la Corte Suprema para intentar impedir que se le pague la pensión a Cristina Kirchner

Un fiscal acudió a la Corte Suprema para intentar impedir que se le pague la pensión a Cristina Kirchner

Desde el Ministerio de Capital Humano enfatizaron que existen “múltiples razones legales” para impedir que Kirchner sea beneficiada con regímenes de privilegio. El comunicado oficial subraya que estas asignaciones tienen un carácter excepcional vinculado a la ejemplaridad del ejercicio de la primera magistratura, condición que consideran rota tras la sentencia penal. Con esta presentación, la Casa Rosada busca sentar un precedente sobre la extinción de haberes honoríficos para ex funcionarios condenados, trasladando la definición política y jurídica final a manos de los cuatro ministros de la Corte.

Temas Cristina Fernández de KirchnerCorte Suprema de Justicia de la NaciónSandra Pettovello
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Justicia rechazó un recurso y ordenó que Cristina Kirchner cobre la pensión de privilegio

La Justicia rechazó un recurso y ordenó que Cristina Kirchner cobre la pensión de privilegio

Caso Odebrecht: el fiscal Luciani pidió cuatro años de prisión para Julio De Vido

Caso Odebrecht: el fiscal Luciani pidió cuatro años de prisión para Julio De Vido

Lo más popular
Carmina Varela, psicóloga: por qué a veces es mejor decir que no y cuáles son las consecuencias
1

Carmina Varela, psicóloga: por qué a veces es mejor decir que "no" y cuáles son las consecuencias

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
2

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Jóvenes de 18 hasta 35 años ya pueden inscribirse a programa de Capital Humano
3

Jóvenes de 18 hasta 35 años ya pueden inscribirse a programa de Capital Humano

La IA de Google ya tiene un curso: es gratis y con certificado
4

La IA de Google ya tiene un curso: es gratis y con certificado

Un millón de árboles y solo 250 habitantes: el asombroso pueblo argentino donde la naturaleza es mayoría
5

Un millón de árboles y solo 250 habitantes: el asombroso pueblo argentino donde la naturaleza es mayoría

Ranking notas premium
Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
1

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk
2

A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
3

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

“Envidiosa”, “Sex and the City” y las mujeres que aprendieron a ser migajeras
4

“Envidiosa”, “Sex and the City” y las mujeres que aprendieron a ser "migajeras"

El modelo político necesita gas para llegar a 2027
5

El modelo político necesita gas para llegar a 2027

Más Noticias
Caso Adorni: el hijastro de una de las jubiladas ratificó un pago adicional de U$S65.000 en la compra del departamento de Caballito

Caso Adorni: el hijastro de una de las jubiladas ratificó un pago adicional de U$S65.000 en la compra del departamento de Caballito

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Hoy se conocerá la sentencia en el juicio por el caso Lebbos: entre la perpetua para Soto y la impunidad absoluta

Hoy se conocerá la sentencia en el juicio por el caso Lebbos: entre la perpetua para Soto y la impunidad absoluta

El Gobierno nacional ratificó su apoyo a Adorni y espera un peritaje

El Gobierno nacional ratificó su apoyo a Adorni y espera un peritaje

Comentarios