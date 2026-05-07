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Un adolescente provocó un tiroteo mortal en una escuela de Brasil

Mató a dos empleadas e hirió a una tercera y a una alumna.

Un adolescente provocó un tiroteo mortal en una escuela de Brasil
Hace 2 Hs

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- Un adolescente abrió fuego en una escuela del noroeste de Brasil. Mató a dos empleadas e hirió a una tercera y a una alumna. El ataque ocurrió el martes en una escuela de Rio Branco, capital del estado de Acre, y un menor de 13 años fue detenido por la policía, según un comunicado del gobierno estatal.

Las heridas fueron trasladadas a un hospital. Una de ellas es una niña de 11 años que recibió un disparo en una pierna.

El adolescente ingresó a la escuela y efectuó varios disparos en un pasillo que da acceso a la dirección, explicó el teniente coronel Felipe Russo, de la Policía Militar de Acre. Agregó que pudo entrar al edificio sin dificultad porque es alumno de la institución, y que se entregó tras el ataque. También fue detenido su padrastro, dueño de la pistola calibre 380 utilizada en el tiroteo.

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La policía identificó a otros estudiantes que presuntamente tenían conocimiento previo de lo que iba a ocurrir y que podrían haber cooperado con el atacante, detalló Russo.

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