Un adolescente provocó un tiroteo mortal en una escuela de Brasil

El adolescente ingresó a la escuela y efectuó varios disparos en un pasillo que da acceso a la dirección, explicó el teniente coronel Felipe Russo, de la Policía Militar de Acre. Agregó que pudo entrar al edificio sin dificultad porque es alumno de la institución, y que se entregó tras el ataque. También fue detenido su padrastro, dueño de la pistola calibre 380 utilizada en el tiroteo.