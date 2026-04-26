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Investigan una carta enviada por el presunto atacante antes del tiroteo en la cena con Trump

El sospechoso habría compartido con su familia, minutos antes del incidente, un manifiesto en el que expresaba su intención de atacar a funcionarios del gobierno.

El FBI y otros organismos el gobierno de EEUU investigan al hombre que disparó. FOTO X El FBI y otros organismos el gobierno de EEUU investigan al hombre que disparó. FOTO X
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El FBI investiga a Cole Tomas Allen tras disparar en la cena de corresponsales en Washington el sábado, luego de enviar un manifiesto con planes de atacar a funcionarios estatales.
  • Allen alertó a su familia minutos antes del hecho. Su hermana declaró que poseía armas ocultas y militaba en un grupo radical, lo que permitió dar un aviso previo a las autoridades.
  • El incidente resalta la vulnerabilidad de eventos políticos y el impacto de la retórica extremista. Se espera un refuerzo en la custodia federal ante la cercanía de las elecciones.
Resumen generado con IA

El presunto autor de los disparos registrados durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca había compartido con sus familiares, minutos antes del incidente, un manifiesto en el que expresaba su intención de atacar a funcionarios del gobierno, según informó la Casa Blanca. El documento fue remitido por la familia a la policía poco antes de que ocurriera el hecho.

De acuerdo con una fuente familiarizada con la investigación, el texto también señalaba que el sospechoso no tenía como objetivo a las fuerzas del orden. Sin embargo, un agente de la policía de Washington sostuvo que durante el episodio hubo un intercambio de disparos entre el atacante y efectivos de seguridad, consignó la cadena CNN.

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La Casa Blanca indicó que el hermano de Cole Tomas Allen alertó al Departamento de Policía de New London, en Connecticut, tras recibir el supuesto manifiesto. Luego, la familia notificó a las autoridades, apenas minutos antes del incidente ocurrido el sábado por la noche.

El presidente Donald Trump se refirió al episodio en declaraciones a Fox News y destacó la actuación del equipo de seguridad presente en el lugar. “Se mostraron firmes, y el Servicio Secreto, en mi opinión, estuvo excepcional. Lo detuvieron en seco”, afirmó.

En paralelo, agentes del Servicio Secreto y de la Policía del Condado de Montgomery interrogaron a la hermana del sospechoso en la vivienda familiar de Rockville, Maryland. Según la Casa Blanca, la mujer declaró que su hermano solía hacer afirmaciones radicales y había mencionado planes para hacer “algo”.

También señaló que Allen había comprado dos pistolas y una escopeta, que guardaba en la casa de sus padres sin que ellos lo supieran. Además, afirmó que acudía regularmente a un campo de tiro para entrenarse y que integraba un grupo llamado “The Wide Awakes”.

La Casa Blanca agregó que las cuentas del sospechoso en redes sociales reflejaban, en gran medida, una retórica antitrumpista y anticristiana.

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