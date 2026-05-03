Shakira hizo historia en Copacabana: reunió a más de dos millones de personas en un show récord

Resumen para apurados
- Shakira reunió a dos millones de personas en un show gratuito en Copacabana, Río de Janeiro, durante su gira mundial, logrando un récord histórico para una artista latina.
- El concierto superó la marca de Madonna en 2024 e incluyó invitados como Anitta. La colombiana repasó sus grandes éxitos ante fans que llegaron de toda la región a Brasil.
- El evento generó 160 millones de dólares en Río, reafirmando el poder de convocatoria de Shakira y elevando el prestigio de los espectáculos masivos en escenarios naturales.
La cantante colombiana Shakira volvió a marcar un hito en la música internacional con un recital gratuito multitudinario en la playa de Copacabana. La artista se convirtió en la primera figura latina en encabezar un megaconcierto de estas características en ese emblemático escenario de Río de Janeiro.
El espectáculo formó parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” y comenzó con la canción “La fuerte”, uno de los temas que simboliza esta nueva etapa artística de la cantante. A pesar de que el show arrancó con más de una hora de demora, el público respondió con una ovación masiva que acompañó a la artista durante toda la noche.
Según datos oficiales difundidos por la alcaldía de Río de Janeiro, el evento convocó a más de dos millones de personas, una cifra que superó el histórico recital de Madonna en 2024 y quedó muy cerca del récord alcanzado por Lady Gaga en la famosa playa brasileña.
El show de Shakira en Brasil tuvo invitados sorpresa y grandes éxitos
Durante el recital, Shakira repasó algunos de los temas más exitosos de su carrera, entre ellos “Hips Don’t Lie”, “La Tortura” y “Antología”, canciones que despertaron la emoción de miles de fanáticos que llegaron desde distintos puntos de Brasil y otros países de la región.
La presentación también incluyó invitados especiales y colaboraciones inesperadas. La colombiana compartió escenario con reconocidas figuras de la música brasileña, como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo y Anitta.
Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la interpretación de “Can’t Remember To Forget You”, su colaboración con Rihanna, además de la inclusión de canciones recientes vinculadas a su nueva etapa musical.
El impacto económico millonario que dejó el recital en Río de Janeiro
El recital no solo tuvo repercusión artística y cultural, sino también un fuerte impacto económico para la ciudad de Río de Janeiro. De acuerdo con estimaciones oficiales, el show generaría más de 160 millones de dólares en movimiento económico.
La cifra supera el impacto que habían dejado conciertos anteriores realizados en Copacabana por artistas internacionales como Lady Gaga y Madonna, cuyos eventos habían alcanzado aproximadamente 120 y 96 millones de dólares respectivamente.
Con esta convocatoria histórica, Shakira reafirmó su lugar como una de las artistas más convocantes de la música latina a nivel mundial y consolidó uno de los momentos más importantes de su carrera reciente.