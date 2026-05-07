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Chikungunya: realizaron un operativo en Villa Urquiza ante un caso sospechoso

La intervención se activó tras la notificación de síndromes febriles compatibles con enfermedades transmitidas por mosquitos.

Chikungunya: realizaron un operativo en Villa Urquiza ante un caso sospechoso
Hace 5 Hs

Ante la detección de un caso sospechoso de chikungunya, la Dirección General de Salud Ambiental desplegó un operativo de bloqueo en Villa Urquiza. La intervención se activó tras la notificación de síndromes febriles compatibles con enfermedades transmitidas por mosquitos. Las tareas se concentran en tres manzanas, con seis brigadas en terreno, que se ampliarán a nueve, según el protocolo nacional. El jefe de Lucha contra Vectores, Saúl Figueroa, explicó que el abordaje incluye recorridos casa por casa para detectar personas con síntomas, brindar información y eliminar criaderos.

Medidas preventivas

Durante las visitas, los agentes hablan con vecinos, detallan síntomas y refuerzan medidas preventivas. También realizan control focal, con identificación y neutralización de reservorios de agua. En los domicilios que lo permiten se suma control químico en interiores y patios. Figueroa destacó la buena respuesta comunitaria y advirtió sobre la automedicación. Recomendó acudir al centro de salud ante síntomas.

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El supervisor Gustavo Ibarra indicó que en la zona hay cinco casos, entre confirmados y sospechosos, y que detectaron un paciente con síntomas, derivado al CAPS Urquiza 1. Señaló, además, que las lluvias recientes acumularon agua, lo que favorece la proliferación del mosquito vector.

En paralelo, se distribuyeron repelentes y material informativo, mientras se insiste en la eliminación de recipientes con agua estancada. Vecinos valoraron la intervención y remarcaron la importancia de sostener las medidas de prevención.


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