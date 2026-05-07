Chikungunya: realizaron un operativo en Villa Urquiza ante un caso sospechoso

Ante la detección de un caso sospechoso de chikungunya, la Dirección General de Salud Ambiental desplegó un operativo de bloqueo en Villa Urquiza. La intervención se activó tras la notificación de síndromes febriles compatibles con enfermedades transmitidas por mosquitos. Las tareas se concentran en tres manzanas, con seis brigadas en terreno, que se ampliarán a nueve, según el protocolo nacional. El jefe de Lucha contra Vectores, Saúl Figueroa, explicó que el abordaje incluye recorridos casa por casa para detectar personas con síntomas, brindar información y eliminar criaderos.