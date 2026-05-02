Entró a robar en la casa de su tía y terminó preso

Resumen para apurados
- Un hombre de 27 años fue detenido el jueves en San Miguel de Tucumán tras intentar robar electrodomésticos en la casa de su tía y huir hacia una escuela cercana.
- La víctima de 71 años sorprendió a su sobrino y alertó a la policía motorizada. El sospechoso fue hallado oculto en el colegio y poseía una restricción de acercamiento hacia su padre.
- El detenido quedó a disposición de la justicia bajo investigación de la fiscalía. El caso resalta la problemática de los delitos intrafamiliares y la reincidencia en la provincia.
Un hombre de 27 años fue detenido el jueves, en San Miguel de Tucumán, tras ingresar al domicilio de su tía con intenciones de robar. La Policía lo atrapó en el interior de una escuela donde trataba de esconderse.
El procedimiento fue realizado por personal de la Dirección de Operaciones Motorizadas (DOMT) en circunstancias hacían prevención y reforzaban la seguridad en jurisdicción de Comisaría Décima.
Mientras circulaban por avenida Martin Berho al 400 una mujer, de 71 años, solicitó auxilio. Les contó que momentos antes había sorprendido a su sobrino en el interior de su casa preparando varios electrodomésticos para llevarse y, cuando notó que fue descubierto, saltó la tapia y escapó hacia la escuela que está enfrente de su casa. La mujer les aseguró que aún se encontraba en el establecimiento por lo que los motoristas procedieron a registrar el lugar. Efectivamente, tuvo sus resultados positivos ya que, en la búsqueda, encontraron al acusado en el lugar.
El hombre fue trasladado hacia la comisaría local junto a una "pipa" que tenía en su bolsillo. Al verificar sus datos, a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) detectaron que regía una restricción de acercamiento hacia su padre.
El procedimiento fue comunicado a la fiscalía interviniente quedando, el caso, a disposición de la Justicia.