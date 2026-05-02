Entró a robar en la casa de su tía y terminó preso

Mientras circulaban por avenida Martin Berho al 400 una mujer, de 71 años, solicitó auxilio. Les contó que momentos antes había sorprendido a su sobrino en el interior de su casa preparando varios electrodomésticos para llevarse y, cuando notó que fue descubierto, saltó la tapia y escapó hacia la escuela que está enfrente de su casa. La mujer les aseguró que aún se encontraba en el establecimiento por lo que los motoristas procedieron a registrar el lugar. Efectivamente, tuvo sus resultados positivos ya que, en la búsqueda, encontraron al acusado en el lugar.