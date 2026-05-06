La molienda de trigo pan aumentó 12,3% en marzo, según la Secretaría de Agricultura

Resumen para apurados
- La Secretaría de Agricultura informó que en marzo la molienda de trigo pan en Argentina creció un 12,3% interanual, alcanzando 557.486 toneladas por la mayor oferta de granos.
- Este volumen es el más alto para un marzo desde 2020. El alza se debe a una cosecha récord de 27,9 millones de toneladas, superando ampliamente los niveles de procesamiento de 2025.
- El dinamismo industrial fortalece el agregado de valor en origen y el empleo. Se espera que este nivel de actividad consolide el abastecimiento interno y el perfil exportador del país.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación reportó que la molienda de trigo pan alcanzó en marzo un total de 557.486 toneladas, resultado que constituye el volumen más elevado para un mes de marzo desde 2020.
En términos interanuales, el nivel de actividad mostró un crecimiento significativo respecto de marzo de 2025, cuando se habían procesado 496.391 toneladas, lo que implica un aumento de 61.095 toneladas (+12,3%).
Este desempeño se enmarca en una campaña triguera excepcional, con una producción estimada en 27,9 millones de toneladas, un nivel récord histórico que consolida la disponibilidad de materia prima para la industria molinera.
Por otro lado, al comparar con el mes inmediato anterior, febrero de 2026 (463.558 toneladas), la molienda evidenció una suba de 93.928 toneladas (+20,3%), reflejando una marcada recuperación en la actividad industrial.
Asimismo, en el acumulado del primer trimestre de 2026, la molienda de trigo pan totalizó 1.508.358 toneladas, evidenciando un sólido nivel de actividad en los primeros meses del año.
"El dinamismo observado en la molienda de trigo pan responde, en gran medida, a la mayor disponibilidad de grano derivada de la cosecha récord, destacando el fortalecimiento del agregado de valor en origen, la generación de empleo, su impacto positivo sobre el abastecimiento interno y potencial exportador", consignó Agricultura en un comunicado.