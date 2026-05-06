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Así estafan a usuarios de Shein y Temu en Argentina: cómo evitar caer en el fraude

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero encendió las alarmas por una nueva modalidad de estafa que afecta a compradores de Shein y Temu. Delincuentes envían correos falsos sobre supuestas retenciones de paquetes para exigir pagos inexistentes y robar datos personales.

Así estafan a usuarios de Shein y Temu en Argentina: cómo evitar caer en el fraude Así estafan a usuarios de Shein y Temu en Argentina: cómo evitar caer en el fraude
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ARCA advirtió en Argentina sobre estafas a compradores de Shein y Temu mediante correos falsos que exigen pagos por supuestas trabas aduaneras para robar datos bancarios.
  • Los delincuentes imitan logos oficiales y envían enlaces para cobrar impuestos inexistentes. El fraude surge ante el auge de compras al exterior y la desinformación en redes.
  • El organismo recordó que solo usa el Domicilio Fiscal Electrónico. El refuerzo de la ciberseguridad es clave ante límites vigentes de 3.000 dólares y 50 kilos por envío.
Resumen generado con IA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero lanzó una advertencia destinada a quienes realizan compras en plataformas internacionales como Shein y Temu, luego de detectar una creciente circulación de maniobras fraudulentas que buscan engañar a los usuarios con supuestas trabas aduaneras.

La alerta surge en medio del fuerte auge de las compras online al exterior, un fenómeno que en los últimos meses sumó cada vez más consumidores argentinos atraídos por los precios competitivos y la amplia oferta de productos.

Cómo operan las estafas

Según detalló el organismo, los delincuentes están enviando correos electrónicos apócrifos haciéndose pasar por ARCA o por la Aduana.

En esos mensajes, informan falsamente que un paquete se encuentra retenido y exigen el pago inmediato de supuestos cargos aduaneros, impuestos adicionales o costos de almacenamiento para habilitar la entrega.

Para dar apariencia de legitimidad, los ciberdelincuentes replican elementos visuales institucionales como logos oficiales, formatos similares a comunicaciones reales e incluso incluyen datos parciales del destinatario.

En muchos casos, además, incorporan enlaces que redirigen a páginas falsas o archivos adjuntos diseñados para robar información bancaria y datos personales.

Qué aclaró ARCA

Desde el organismo remarcaron que no realizan este tipo de notificaciones por correo electrónico ni solicitan transferencias, pagos o validaciones mediante links externos.

También recordaron que el único canal formal de contacto con los contribuyentes es el Domicilio Fiscal Electrónico.

Además, ARCA salió a desmentir publicaciones virales que hablan de supuestas retenciones masivas de paquetes o nuevas restricciones para recibir compras del exterior.

Según explicaron, esas versiones forman parte de campañas de desinformación utilizadas para generar confusión y facilitar las estafas.

Recomendaciones para evitar caer en el fraude

Frente a esta situación, las autoridades aconsejan extremar precauciones y verificar siempre cualquier comunicación relacionada con envíos internacionales.

Entre las principales medidas de prevención se destacan:

  • No abrir enlaces enviados por remitentes desconocidos
  • Evitar descargar archivos sospechosos
  • No ingresar datos bancarios o personales en sitios no verificados
  • Consultar exclusivamente por canales oficiales
  • Cuáles son las condiciones para comprar en el exterior

Actualmente, los envíos deben cumplir con estos requisitos:

  • Valor máximo de hasta 3.000 dólares
  • Peso límite de 50 kilos
  • Hasta tres unidades de un mismo producto, siempre para uso personal
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