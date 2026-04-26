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La puja entre las tasas de interés y de inflación

En Argentina los intentos para eliminarla son débiles porque todavía hay muchas personas, sobre todo dirigentes, atadas al mito estructuralista o que rechazan sostener cuentas públicas ordenadas.

La puja entre las tasas de interés y de inflación
Por Gustavo Wallberg Hace 1 Hs

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