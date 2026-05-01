Cavallo advirtió que la desinflación corre riesgo de "empantanarse" sin una reforma monetaria profunda

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, redobló sus críticas al esquema cambiario actual y alertó que el proceso de baja de precios podría encontrar un techo. A través de un reciente análisis, el economista sostuvo que el equilibrio fiscal es una condición necesaria pero no suficiente, y que, sin mecanismos de desindexación y una reforma monetaria, la inflación difícilmente converja a los niveles esperados por el Gobierno.