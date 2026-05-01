Secciones
EconomíaNoticias económicas

Cavallo advirtió que la desinflación corre riesgo de "empantanarse" sin una reforma monetaria profunda

Según el ex ministro de Economía, la clave de la reactivación no reside en el estímulo de la demanda, sino en una "liberalización total" del mercado de divisas.

Domingo Cavallo, ex ministro de Economía. Domingo Cavallo, ex ministro de Economía.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Domingo Cavallo advirtió que la desinflación en Argentina podría estancarse si el Gobierno no implementa una reforma monetaria profunda y elimina pronto las restricciones cambiarias.
  • El exministro sostiene que el equilibrio fiscal es insuficiente. Propone liberalizar el mercado de divisas para empresas y exportadores, buscando potenciar la inversión privada.
  • Alerta que postergar la salida del cepo arriesga una transición traumática. La reforma busca reducir el riesgo país y evitar que la baja de precios se ralentice por varios años.
Resumen generado con IA

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, redobló sus críticas al esquema cambiario actual y alertó que el proceso de baja de precios podría encontrar un techo. A través de un reciente análisis, el economista sostuvo que el equilibrio fiscal es una condición necesaria pero no suficiente, y que, sin mecanismos de desindexación y una reforma monetaria, la inflación difícilmente converja a los niveles esperados por el Gobierno.

Según Cavallo, la clave de la reactivación no reside en el estímulo de la demanda, sino en una "liberalización total" del mercado de divisas que potencie la inversión y la productividad. 

En este sentido, puso especial énfasis en la urgencia de eliminar el "cepo" a las empresas (personas jurídicas), permitiendo que los exportadores dispongan libremente de sus divisas y que el capital circule sin restricciones.

Según el ex funcionario, una apertura inmediata permitiría que el riesgo país se desplome, facilitando el financiamiento privado y estatal. "Si no se adoptan pronto medidas de reforma monetaria, es probable que la desinflación se ralentice durante varios años", remarcó.

Además, Cavallo advirtió que posponer la salida del cepo podría derivar en una transición "traumática" para la economía.

Temas Buenos AiresCasa RosadaDomingo CavalloLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cavallo instó al Gobierno a aprovechar la liquidación de divisas para eliminar el cepo y blindar las reservas

Cavallo instó al Gobierno a aprovechar la liquidación de divisas para eliminar el cepo y blindar las reservas

Domingo Cavallo le marcó la cancha a Milei: Deben declarar la convertibilidad del peso

Domingo Cavallo le marcó la cancha a Milei: "Deben declarar la convertibilidad del peso"

Lo más popular
Agresión en Universitario: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada
1

Agresión en Universitario: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

Por qué se come locro el 1 de mayo: una comida sazonada con identidad
2

Por qué se come locro el 1 de mayo: una comida sazonada con identidad

Recuerdos fotográficos: de protestas sofocadas a palos y de actos masivos, en 14 fotos
3

Recuerdos fotográficos: de protestas sofocadas a palos y de actos masivos, en 14 fotos

Según la psicología: qué significa añadir sal a la comida, sin probarla antes
4

Según la psicología: qué significa añadir sal a la comida, sin probarla antes

Aguinaldo para empleadas domésticas: cuál es el monto base que tienen que cobrar
5

Aguinaldo para empleadas domésticas: cuál es el monto base que tienen que cobrar

Ranking notas premium
Agresión en Universitario: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada
1

Agresión en Universitario: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

“El problema no es solo el mosquito”: las fallas urbanas que explican el avance del chikungunya en Tucumán
2

“El problema no es solo el mosquito”: las fallas urbanas que explican el avance del chikungunya en Tucumán

“Rape academy”: qué muestra la investigación de CNN sobre la cultura de la violencia sexual
3

“Rape academy”: qué muestra la investigación de CNN sobre la cultura de la violencia sexual

¿Qué pueden hacer las empresas frente al riesgo político argentino?
4

¿Qué pueden hacer las empresas frente al riesgo político argentino?

El locro en el Día del Trabajador no es solo argentino: cómo son sus versiones en Perú, Bolivia y Ecuador
5

El locro en el Día del Trabajador no es solo argentino: cómo son sus versiones en Perú, Bolivia y Ecuador

Más Noticias
Según la psicología: qué significa añadir sal a la comida, sin probarla antes

Según la psicología: qué significa añadir sal a la comida, sin probarla antes

Aguinaldo para empleadas domésticas: cuál es el monto base que tienen que cobrar

Aguinaldo para empleadas domésticas: cuál es el monto base que tienen que cobrar

Recuerdos fotográficos: de protestas sofocadas a palos y de actos masivos, en 14 fotos

Recuerdos fotográficos: de protestas sofocadas a palos y de actos masivos, en 14 fotos

Agresión en Universitario: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

Agresión en Universitario: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

Jóvenes y trabajo en Tucumán: informalidad, frustración y un mercado que no logra integrarlos

Jóvenes y trabajo en Tucumán: informalidad, frustración y un mercado que no logra integrarlos

Un Día del Trabajador para celebrar con música

Un Día del Trabajador para celebrar con música

¿Qué pueden hacer las empresas frente al riesgo político argentino?

¿Qué pueden hacer las empresas frente al riesgo político argentino?

Por qué se come locro el 1 de mayo: una comida sazonada con identidad

Por qué se come locro el 1 de mayo: una comida sazonada con identidad

Comentarios