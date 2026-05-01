Cavallo advirtió que la desinflación corre riesgo de "empantanarse" sin una reforma monetaria profunda

Resumen para apurados
- Domingo Cavallo advirtió que la desinflación en Argentina podría estancarse si el Gobierno no implementa una reforma monetaria profunda y elimina pronto las restricciones cambiarias.
- El exministro sostiene que el equilibrio fiscal es insuficiente. Propone liberalizar el mercado de divisas para empresas y exportadores, buscando potenciar la inversión privada.
- Alerta que postergar la salida del cepo arriesga una transición traumática. La reforma busca reducir el riesgo país y evitar que la baja de precios se ralentice por varios años.
El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, redobló sus críticas al esquema cambiario actual y alertó que el proceso de baja de precios podría encontrar un techo. A través de un reciente análisis, el economista sostuvo que el equilibrio fiscal es una condición necesaria pero no suficiente, y que, sin mecanismos de desindexación y una reforma monetaria, la inflación difícilmente converja a los niveles esperados por el Gobierno.
Según Cavallo, la clave de la reactivación no reside en el estímulo de la demanda, sino en una "liberalización total" del mercado de divisas que potencie la inversión y la productividad.
En este sentido, puso especial énfasis en la urgencia de eliminar el "cepo" a las empresas (personas jurídicas), permitiendo que los exportadores dispongan libremente de sus divisas y que el capital circule sin restricciones.
Según el ex funcionario, una apertura inmediata permitiría que el riesgo país se desplome, facilitando el financiamiento privado y estatal. "Si no se adoptan pronto medidas de reforma monetaria, es probable que la desinflación se ralentice durante varios años", remarcó.
Además, Cavallo advirtió que posponer la salida del cepo podría derivar en una transición "traumática" para la economía.