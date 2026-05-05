El error de la convertibilidad que no debe repetir Milei, según Cavallo

Resumen para apurados
- El exministro Domingo Cavallo advirtió a Javier Milei en Argentina que el ajuste fiscal es insuficiente sin reformas monetarias y financieras para evitar una crisis como la de 2001.
- Cavallo analizó la convertibilidad y admitió que demorar la reestructuración de deuda en 2001 fue fatal. Propone definir reglas cambiarias claras y reducir el riesgo país a 300 puntos.
- La ejecución de estas reformas estructurales definirá el éxito del plan libertario. Se busca estabilizar tasas al 8% anual para fomentar la inversión y el crecimiento sostenible.
El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a poner el foco sobre uno de los debates centrales del rumbo económico actual: qué le falta al programa de Javier Milei para consolidarse y evitar errores del pasado.
En una entrevista junto al economista Orlando Ferreres, Cavallo analizó la experiencia de la Convertibilidad en Argentina y dejó una advertencia concreta: el Gobierno aún no definió reglas claras en materia monetaria, cambiaria y financiera.
Qué fue la convertibilidad, según Cavallo
El exfuncionario explicó que la convertibilidad no debe entenderse únicamente como un tipo de cambio fijo. Según detalló, el esquema combinaba dos pilares:
La autorización para utilizar el dólar como moneda.
La existencia de una moneda local totalmente convertible.
“Fue un sistema monetario integral, no solo el uno a uno”, remarcó.
Además, sostuvo que la paridad fija era en realidad una herramienta transitoria. El objetivo de fondo era avanzar hacia una “convertibilidad flotante”, con mayor flexibilidad cambiaria.
El error de 2001 que Milei debería evitar
Al revisar los momentos críticos de su gestión, Cavallo identificó un punto clave: la demora en avanzar hacia una reestructuración ordenada de la deuda antes de abandonar la paridad fija.
El exministro reconoció que decisiones como el Megacanje de 2001 llegaron tarde y limitaron las opciones para estabilizar la economía.
“Ahí tendríamos que haber lanzado ya una reestructuración ordenada”, admitió.
Para Cavallo, ese error histórico funciona hoy como advertencia: postergar decisiones estructurales puede comprometer cualquier programa económico.
Qué le falta al plan de Milei
Si bien valoró el ajuste fiscal implementado por el Gobierno, Cavallo fue directo sobre lo que considera la principal debilidad:
“No han hecho una reforma monetaria, cambiaria y financiera. Eso es lo que falta para que tenga éxito este plan”.
En su análisis, sin ese conjunto de reformas, la economía carece de un marco estable de reglas de juego que permita sostener el crecimiento.
Riesgo país y tasas: la condición para estabilizar la economía
Otro punto central es el nivel del riesgo país. Cavallo planteó que debería ubicarse por debajo de los 300 puntos básicos para generar condiciones sostenibles.
Con ese escenario, explicó, la tasa de interés en pesos podría estabilizarse en niveles del 7% al 8% anual, lo que favorecería la inversión y el crédito.
La clave: reglas claras y estabilidad
Como conclusión, Cavallo insistió en que el éxito del programa económico no depende solo del ajuste fiscal.
“La estabilidad requiere perfeccionar la política monetaria, cambiaria y la relación con el mundo”, señaló.