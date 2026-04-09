Gerold vaticina un escenario favorable para el bioetanol

Daniel Gerold mostró la cara y cruz del sistema energético. Durante su exposición en el Foro Estratégico IAF NOA, el director de G&G Energy Consultants dejó en claro que, desde 2006, la Argentina perdió el rumbo energético. Aquel año, el saldo favorable de U$S 6.000 millones anuales y en tres años pasó a ser negativo en U$S7.400 millones. “Eso fue un ancla para la economía de Argentina, una afectación. Por un lado, por la disponibilidad de dólares en una economía cerrada como la que regía en aquel momento. Por el otro, porque había que importar sustitutos que eran mucho más caros. La ecuación se ha modificado con el correr de los años y con la idea de seguir explotando Vaca Muerta. El consultor expuso que la actividad energética no tiene techo. Por caso mencionó que, en la próxima década, “está todo dado para que se concreten proyectos futuros de exportación de gas natural licuado de YPF”.