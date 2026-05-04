Energía actualizó los precios de los biocombustibles y elevó el valor del bioetanol de caña

Resumen para apurados
- La Secretaría de Energía actualizó en mayo los precios de los biocombustibles en Argentina para ajustar los costos de producción a las condiciones del mercado actual.
- El bioetanol de caña subió un 0,49%, fijándose en $1.005,872 por litro. La medida responde a la Ley 27.640 y busca evitar desfasajes en la industria sucroalcoholera nacional.
- La resolución busca mitigar distorsiones en el precio final de naftas y gasoil. Se espera que brinde previsibilidad comercial al sector frente a la volatilidad del mercado global.
La Secretaría de Energía nacional dispuso una nueva actualización en los precios de los biocombustibles destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles y fijó en $1.005,872 por litro el precio mínimo de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar para las operaciones de mayo.
La resolución se confirmó en medio de la demanda por una actualización significativa de la industria sucroalcoholera, que tiene en ese producto uno de sus principales ejes de actividad industrial y comercial. La medida implica un leve incremento de un 0,49%, respecto del anterior valor: $1.000,868.
La disposición, oficializada junto con una actualización del precio del bioetanol elaborado a base de maíz -establecido en $921,910 por litro- y del biodiesel destinado al corte obligatorio con gasoil -que pasó a $1.808.425 por tonelada-, redefine el esquema de comercialización interna de los biocombustibles bajo el marco regulatorio vigente.
En el caso del bioetanol de caña, la actualización cobra especial relevancia por su peso dentro del entramado productivo sucroalcoholero, donde la elaboración de alcohol combustible constituye una unidad de negocio central para los ingenios. El nuevo valor mínimo de adquisición fija un precio de referencia para las operaciones del mes y regirá hasta la publicación de una nueva actualización.
Desde Energía señalaron que la decisión se enmarca en las facultades que otorga la Ley 27.640 y responde a la necesidad de adecuar los valores de comercialización a las condiciones actuales del mercado, atendiendo posibles desfasajes entre los costos reales de elaboración y los precios vigentes, además de evitar distorsiones en el precio final de los combustibles. Se da en medio de los incrementos en los combustibles en el mercado internacional, que impactan en el país.
La resolución también ratificó que el plazo de pago para la compra de bioetanol no podrá superar los 30 días corridos desde la fecha de factura, mientras que para el biodiesel se mantuvo un plazo máximo de siete días.