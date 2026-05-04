Energía actualizó los precios de los biocombustibles y elevó el valor del bioetanol de caña

Desde Energía señalaron que la decisión se enmarca en las facultades que otorga la Ley 27.640 y responde a la necesidad de adecuar los valores de comercialización a las condiciones actuales del mercado, atendiendo posibles desfasajes entre los costos reales de elaboración y los precios vigentes, además de evitar distorsiones en el precio final de los combustibles. Se da en medio de los incrementos en los combustibles en el mercado internacional, que impactan en el país.