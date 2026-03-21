Seguridad Fallo en el caso Érika: Justina Gordillo tendrá una nueva oportunidad para recuperar la libertad Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas NarcotráficoInseguridadViolenciaPedro GalloFelipe “El Militar” SosaÉrika Álvarez Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El expediente del crimen de Érika Álvarez suma datos y deja nuevos interrogantes Caso Érika: agravan los cargos contra “El Militar” Sosa y contra Justina Gordillo Caso Érika: piden que se investigue la línea narco Los macabros detalles que surgieron en el caso Érika Lo más popular Marcelo Araujo, el último ícono de una Argentina que se diluyó Con canciones de consagrados, la orquesta estable invita a reflexionar sobre el golpe de 1976 Las redes sociales afectan el bienestar de los jóvenes Migración y liderazgo Pueblos fantasma: Totoralejos apagó su luz y se quedó dormido en las salinas “Invincible” jamás defrauda