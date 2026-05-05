El Concejo analizará el pedido de aumento del boleto: “Seguramente habrá una actualización”
Resumen para apurados
- El Concejo de San Miguel de Tucumán analizará mañana el pedido de Aetat para aumentar el boleto a $2.400, ante el impacto inflacionario y la necesidad de actualizar la tarifa.
- José María Franco, de la Comisión de Transporte, cruzará el estudio de costos de las empresas con datos del sistema SUBE y del Ejecutivo para definir el incremento real.
- Se prevé una actualización tarifaria inminente para equipararla a otras ciudades. El debate busca también una reforma estructural que mejore la eficiencia del transporte.
El pedido de incremento del boleto urbano en San Miguel de Tucumán comenzará a ser analizado en el Concejo Deliberante. El presidente de la Comisión de Transporte, José María Franco, confirmó a LA GACETA que mañana el cuerpo iniciará el tratamiento del expediente presentado por Aetat, que solicita elevar la tarifa a $2.400. No obstante, aclaró que la reunión forma parte del esquema habitual de trabajo y que el tema será uno más dentro de una agenda amplia.
“Los días miércoles es la fecha pautada para la reunión ordinaria de la comisión. Dentro de los temas va a estar el expediente ingresado por los empresarios, pero también hay otros vinculados al transporte, como el estacionamiento pago y planteos de distintos sectores”, explicó.
En relación con el aumento del boleto, Franco consideró que el planteo debe ser analizado con información precisa antes de tomar una decisión. En ese sentido, adelantó que solicitarán datos al Departamento Ejecutivo Municipal para contrastar el estudio de costos presentado por las empresas.
“Hoy contamos con herramientas que antes no teníamos, gracias al sistema SUBE. Sabemos cuántos usuarios utilizan el servicio, cuántos pagan tarifa plena y cuántos acceden a beneficios. Vamos a pedir formalmente toda esa información de los últimos seis meses para evaluar la situación real”, señaló.
El concejal reconoció que, en el contexto actual, es probable que haya una actualización tarifaria. “Vivimos en un país con inflación desde hace mucho tiempo. Creo que un aumento va a haber. Estamos muy abajo en comparación con otras ciudades de características similares”, sostuvo.
En ese sentido, comparó la situación local con otras jurisdicciones del país, donde los valores reales del boleto se acercan a los $2.000 o más, aunque con distintos esquemas de subsidios que amortiguan el impacto en los usuarios.
“Las diferentes jurisdicciones aplican mecanismos para que el ciudadano no pague el costo total. Lamentablemente, el interior no tiene los mismos beneficios que el AMBA, donde el subsidio cubre una parte importante del pasaje”, remarcó.
Más allá de la discusión tarifaria, Franco insistió en que el debate de fondo debe centrarse en una transformación estructural del sistema de transporte. “No sirve discutir solo el precio del boleto si no abordamos el problema de fondo. Hay que pensar un cambio en el funcionamiento del sistema para hacerlo más eficiente y mejorar el servicio”.
En paralelo, la comisión también abordará otros temas vinculados a la movilidad urbana, como el estacionamiento medido y la situación de los trabajadores del sector, incluyendo taxistas y quienes operan a través de aplicaciones.
“Hay que ordenar el sistema, dar reglas claras y garantizar tanto el servicio como las fuentes de trabajo”, concluyó.