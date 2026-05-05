El Concejo analizará el pedido de aumento del boleto: “Seguramente habrá una actualización”

El pedido de incremento del boleto urbano en San Miguel de Tucumán comenzará a ser analizado en el Concejo Deliberante. El presidente de la Comisión de Transporte, José María Franco, confirmó a LA GACETA que mañana el cuerpo iniciará el tratamiento del expediente presentado por Aetat, que solicita elevar la tarifa a $2.400. No obstante, aclaró que la reunión forma parte del esquema habitual de trabajo y que el tema será uno más dentro de una agenda amplia.