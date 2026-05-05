El Gobierno denunció al diputado Tailhade por espionaje ilegal contra Adorni y su esposa
La presentación judicial advirtió que el legislador nacional de Unión por la Patria utilizó "medios ilegítimos" para obtener detalles de la custodia y la rutina diaria de la esposa y los hijos del jefe de Gabinete.
Resumen para apurados
- El Ejecutivo denunció penalmente al diputado Rodolfo Tailhade por inteligencia ilegal tras revelar en el Congreso detalles íntimos y de seguridad de la familia de Manuel Adorni.
- Tailhade detalló movimientos y custodia de la familia de Adorni en una sesión. El Gobierno sostiene que estos datos provienen de una recolección ilícita de información privada.
- La Justicia determinará si hubo espionaje contra la Seguridad Nacional. El caso escala el conflicto político y marca un precedente sobre los límites del discurso parlamentario.
El Poder Ejecutivo formalizó una denuncia penal contra el diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) bajo el cargo de inteligencia ilegal. El planteo respondió a las declaraciones del legislador durante la última sesión informativa en la Cámara de Diputados, donde detalló con precisión la logística de seguridad y los movimientos cotidianos de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, y de sus hijos.
En el escrito judicial, el Gobierno manifestó su "profunda preocupación" por la exposición pública de los quehaceres privados del cónyuge de un alto funcionario. Según la denuncia, el nivel de detalle exhibido por Tailhade -quien mencionó visitas a centros de estética y locales gastronómicos- sugirió el uso de "medios ilegítimos" de recolección de información que podrían comprometer la Seguridad Nacional.
“La manipulación de información obtenida de manera ilícita puede alterar procesos decisorios y generar inestabilidad política”, señala el documento.
Por su parte, Adorni calificó el hecho como una "amenaza a la integridad física" de su familia y vinculó el episodio a las prácticas de un "país bananero". Lejos de retractarse, Tailhade redobló la apuesta en redes sociales, tildó al funcionario de "corruptísimo" y aseguró estar "ansioso" por declarar ante la Justicia.