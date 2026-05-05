El Gobierno denunció al diputado Tailhade por espionaje ilegal contra Adorni y su esposa

El Poder Ejecutivo formalizó una denuncia penal contra el diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) bajo el cargo de inteligencia ilegal. El planteo respondió a las declaraciones del legislador durante la última sesión informativa en la Cámara de Diputados, donde detalló con precisión la logística de seguridad y los movimientos cotidianos de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, y de sus hijos.