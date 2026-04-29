“No estamos tan mal”: el vestuario de San Martín apuesta a la calma

Jorge Juárez, protagonista de un ingreso levemente positivo frente a Agropecuario, fue el encargado de refrendar esta postura. El volante, que al menos mostró una cara más participativa y punzante que la de Kevin López en el último compromiso, se alineó sin fisuras con el entrenador. “Nos adaptamos a lo que nos pide Andrés; él es quien lee los partidos”, afirmó el “Tucu”, desactivando cualquier atisbo de duda sobre la rotación constante de esquemas. “En el plantel hay tantos buenos jugadores que podemos variar los dibujos; eso es buenísimo tanto para nosotros como para el cuerpo técnico”, agregó.