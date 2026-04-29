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¿Cuánto salen los servicios de internet satelital de Starlink en Argentina?

La empresa Starlink actualizó sus tarifas en Argentina y ya se conocen los nuevos valores de sus planes residenciales y móviles, con opciones que superan los $140.000 mensuales.

Starlink actualizó los precios de sus servicios en Argentina Starlink actualizó los precios de sus servicios en Argentina Noteboolcheck
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Starlink aumentó sus tarifas en Argentina: el plan residencial estándar subió a $65.000 y el móvil alcanzó los $140.000 mensuales, según notificó la empresa de Elon Musk a sus usuarios.
  • Los ajustes, con subas de hasta el 60% en planes itinerantes, buscan equiparar precios locales con globales mientras el costo del equipo se mantiene en $299.000 para los 700.000 usuarios.
  • La empresa proyecta un millón de clientes en el país este año y lanzará nuevos equipos Mini. Prevé mejorar la capacidad en 2026 con satélites V3 para evitar la saturación del servicio.
Resumen generado con IA

La empresa de internet satelital Starlink, fundada por Elon Musk, anunció un aumento en sus tarifas en Argentina. En los últimos días, la compañía comenzó a notificar a sus usuarios a través de correos electrónicos sobre los nuevos valores, que regirán a partir del próximo ciclo de facturación.

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Los ajustes ya se reflejan en su sitio oficial. El plan Residencial Estándar pasó de $56.100 a $65.000 mensuales, mientras que la opción “Light” se elevó de $38.000 a $45.000. En el segmento de planes móviles, los precios arrancan en torno a los $63.000 por 100 GB, mientras que las versiones ilimitadas alcanzan los $140.000, registrando en este caso el incremento más significativo.

Aumentos, expansión y nuevos productos en el país

El mayor ajuste se da en los planes itinerantes, con subas cercanas al 60%, en una estrategia que apunta a equiparar los valores locales con los internacionales. Según la compañía, este segmento presenta dificultades para determinar con precisión el lugar de uso del servicio, lo que influye en la política de precios.

En paralelo, el costo del equipamiento se mantiene estable en $299.000. Actualmente, Starlink cuenta con unos 700.000 usuarios en el país y proyecta alcanzar el millón antes de fin de año. A nivel global, la empresa suma cerca de 11 millones de clientes, y Argentina representa uno de sus mercados más relevantes en América Latina.

En este contexto, la firma eligió al país para lanzar nuevos productos, como el Mini X, que combina antena y router Wi-Fi 6 para uso residencial. Además, en mayo está previsto el desembarco del “Mini Car Pack”, orientado al sector automotor, en un mercado donde la conectividad aún es limitada.

El crecimiento sostenido también generó desafíos. En zonas de alta demanda como el AMBA, Córdoba y Vaca Muerta se registraron episodios de saturación, lo que llevó a la empresa a aplicar un recargo de $700.000 para nuevas suscripciones residenciales.

A futuro, la compañía prevé mejorar la capacidad del servicio con el despliegue de satélites de nueva generación (V3), impulsados por el sistema Starship, cuyo primer vuelo completo en esta versión está programado para 2026.

Cabe recordar que a comienzos de 2024 el Gobierno argentino autorizó a Starlink, junto con otros proyectos como Amazon Kuiper y OneWeb, a operar en el país, con el objetivo de ampliar la oferta y fomentar la competencia en el sector de conectividad.

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