¿Cuánto salen los servicios de internet satelital de Starlink en Argentina?

Los ajustes ya se reflejan en su sitio oficial. El plan Residencial Estándar pasó de $56.100 a $65.000 mensuales, mientras que la opción “Light” se elevó de $38.000 a $45.000. En el segmento de planes móviles, los precios arrancan en torno a los $63.000 por 100 GB, mientras que las versiones ilimitadas alcanzan los $140.000, registrando en este caso el incremento más significativo.