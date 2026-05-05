Cáncer de vejiga: cuáles son los síntomas de alerta y cuándo consultar al médico

Qué es el cáncer de vejiga

La enfermedad generalmente comienza en las células uroteliales que revisten el interior de la vejiga. Estas células también se encuentran en los riñones y en los uréteres, los conductos que conectan los riñones con la vejiga. Aunque el cáncer urotelial puede desarrollarse en los riñones y en los uréteres, es mucho más frecuente en la vejiga.



La mayoría de los casos de cáncer de vejiga se diagnostican en etapas tempranas, cuando la enfermedad es altamente tratable. Sin embargo, incluso después de un tratamiento exitoso, existe la posibilidad de que el cáncer de vejiga reaparezca en el paciente. Por este motivo, las personas diagnosticadas con cáncer de vejiga suelen someterse a pruebas de seguimiento durante varios años después del tratamiento para detectar cualquier signo de recurrencia.