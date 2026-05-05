Cáncer de vejiga: cuáles son los síntomas de alerta y cuándo consultar al médico

Resumen para apurados
- En Argentina, 4.000 personas reciben anualmente el diagnóstico de cáncer de vejiga. Especialistas instan a reconocer síntomas tempranos para mejorar el pronóstico y tratamiento.
- El tabaquismo y la exposición a químicos son los principales factores de riesgo. La enfermedad se manifiesta con hematuria, dolor al orinar e infecciones urinarias recurrentes.
- Pese a ser altamente tratable en fases iniciales, su alta tasa de reaparición exige controles prolongados. La concientización es clave para reducir el impacto sanitario en el país.
Cada año, aproximadamente 4 mil personas en Argentina reciben el devastador diagnóstico de cáncer de vejiga. Este tipo de cáncer se posiciona como el quinto más común entre los hombres, con 2.955 nuevos casos anuales, y el decimoquinto entre las mujeres, con 830 diagnósticos por año. Estas cifras revelan una realidad preocupante y subrayan la importancia de abordar esta enfermedad de manera integral y oportuna.
En el marco del Día Mundial del cáncer de vejiga, especialistas y profesionales de la salud lanzaron un llamado urgente para sensibilizar sobre esta enfermedad y la necesidad de detectarla en sus etapas iniciales. Es fundamental comprender los síntomas y factores de riesgo asociados con el cáncer de vejiga para poder abordarlo de manera efectiva.
Qué es el cáncer de vejiga
La enfermedad generalmente comienza en las células uroteliales que revisten el interior de la vejiga. Estas células también se encuentran en los riñones y en los uréteres, los conductos que conectan los riñones con la vejiga. Aunque el cáncer urotelial puede desarrollarse en los riñones y en los uréteres, es mucho más frecuente en la vejiga.
La mayoría de los casos de cáncer de vejiga se diagnostican en etapas tempranas, cuando la enfermedad es altamente tratable. Sin embargo, incluso después de un tratamiento exitoso, existe la posibilidad de que el cáncer de vejiga reaparezca en el paciente. Por este motivo, las personas diagnosticadas con cáncer de vejiga suelen someterse a pruebas de seguimiento durante varios años después del tratamiento para detectar cualquier signo de recurrencia.
Cómo se manifiesta el cáncer de vejiga
Sangre en la orina, micción frecuente, dolor al orinar, infecciones urinarias, obstrucciones urinarias y molestias en la espalda o la pelvis son algunas de las posibles manifestaciones del cáncer de vejiga.
Los especialistas han subrayado la importancia de prestar atención a estos síntomas y signos, ya que podrían ser indicativos de la presencia de esta enfermedad. La detección temprana y el tratamiento oportuno no solo mejoran significativamente el pronóstico, sino que también son fundamentales para el bienestar general del paciente. Por ello, es crucial consultar con el médico de cabecera ante la presencia de cualquiera de estos síntomas.
Factores de riesgo
Entre los factores de riesgo para desarrollar cáncer de vejiga, se encuentran algunos modificables, como el tabaquismo, y otros no modificables, como antecedentes familiares de cáncer de vejiga, haber estado expuesto en el trabajo a pinturas, metales o productos derivados del petróleo, haber recibido radioterapia en la pelvis o ciertos medicamentos que se usan en la terapia contra el cáncer, y beber agua proveniente de un depósito con concentraciones altas de arsénico, entre otros.
Tratamientos para el cáncer de vejiga: explorando las opciones
El abordaje del cáncer de vejiga implica una variedad de tratamientos adaptados a las características individuales de cada paciente, como el tipo de cáncer, su grado y estadio, así como la salud general del paciente y sus preferencias de tratamiento.
Cirugía:
Resección transuretral de tumor de vejiga: un procedimiento que permite la eliminación de los cánceres en las capas internas de la vejiga mediante un instrumento eléctrico.
Cistectomía: consiste en la extirpación total o parcial de la vejiga, pudiendo incluir la eliminación de otros órganos cercanos afectados por el cáncer.
Desviaciones urinarias: en casos específicos, se pueden crear conductos ileales o reservorios urinarios para facilitar el drenaje de la orina.
Quimioterapia:
Quimioterapia intravesical: utilizada para tratar cánceres confinados al revestimiento de la vejiga, reduciendo el riesgo de recurrencia.
Quimioterapia sistémica: administrada en todo el cuerpo para aumentar las posibilidades de curación, especialmente después de la cirugía o como tratamiento primario en determinadas circunstancias.
Radioterapia:
Empleada para destruir células cancerosas, principalmente cuando la cirugía no es viable o preferida.
Inmunoterapia:
Activa el sistema inmunitario del cuerpo para combatir las células cancerosas, ya sea localmente en la vejiga o de forma sistémica en todo el organismo.
Terapia dirigida:
Destinada al tratamiento del cáncer avanzado cuando otras opciones han resultado ineficaces, centrándose en debilidades específicas de las células cancerosas.
La combinación de tratamientos, como la radioterapia junto con la quimioterapia, puede ser recomendada en ciertos casos para maximizar la eficacia del tratamiento. Es crucial que el plan terapéutico sea discutido en profundidad entre el paciente y su equipo médico, considerando las particularidades de cada situación para garantizar el mejor resultado posible en la lucha contra el cáncer de vejiga.