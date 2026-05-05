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“Yo confié en él y tuve razón”: Flavio Briatore respaldó a Franco Colapinto tras el GP de Miami

El italiano valoró el rendimiento del piloto y sostuvo su decisión de mantenerlo en el equipo.

“Yo confié en él y tuve razón”: Flavio Briatore respaldó a Franco Colapinto tras el GP de Miami
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Flavio Briatore respaldó a Franco Colapinto tras su séptimo puesto en el GP de Miami, destacando su solidez y reivindicando su decisión de elegirlo como piloto titular en Alpine.
  • El piloto argentino logró su mejor resultado en la F1 tras un fin de semana sin errores. Briatore enfrentó críticas por su elección, pero hoy ratifica su apuesta por el joven talento.
  • El desempeño en Miami consolida a Colapinto en la grilla y eleva las expectativas de Alpine. Este apoyo asegura su estabilidad y fortalece el interés comercial en su carrera.
Resumen generado con IA

Flavio Briatore volvió a respaldar a Franco Colapinto luego de su séptimo puesto en el Gran Premio de Miami, donde el piloto argentino logró su mejor resultado en la Fórmula 1 y confirmó su crecimiento dentro de Alpine en un fin de semana clave.

“Franco lo hizo bien durante todo el fin de semana, primero en la clasificación y después fue muy sólido en la carrera, prácticamente no cometió errores”, dijo Briatore, en una entrevista, donde además remarcó el salto competitivo del equipo dentro del campeonato.

El italiano también destacó el impacto del resultado en la escudería y elevó la exigencia para lo que viene. “Tenemos que tratar de tener a nuestros pilotos siempre dentro de los 10 primeros de cada carrera. Fue un gran fin de semana. Franco está manejando muy bien, sin presiones ni errores. ¡Súper! Es lo que esperaba de él”, agregó, subrayando la regularidad del argentino.

Luego, Briatore fue más allá y ratificó su decisión de haber apostado por Colapinto como piloto titular, en un contexto en el que su elección había sido cuestionada. “Ahora todos pueden ver que Franco tiene el potencial de ser un gran piloto. Yo confié en él desde que le di el asiento. Muchas personas me preguntaban por qué había decidido subir a Colapinto, y finalmente tuve razón”, afirmó, dejando en claro su postura.

La apuesta que se sostiene

“En este equipo decido yo y decidí sostenerlo a Franco. Ahora está devolviéndome esa confianza”, cerró, y hasta se permitió bromear sobre el presente del piloto. “Hagamos un Road Show antes de cada carrera, podríamos hacerlo antes de Canadá”, dijo, en referencia a la exhibición reciente en Argentina.

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