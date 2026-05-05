“Yo confié en él y tuve razón”: Flavio Briatore respaldó a Franco Colapinto tras el GP de Miami

Luego, Briatore fue más allá y ratificó su decisión de haber apostado por Colapinto como piloto titular, en un contexto en el que su elección había sido cuestionada. “Ahora todos pueden ver que Franco tiene el potencial de ser un gran piloto. Yo confié en él desde que le di el asiento. Muchas personas me preguntaban por qué había decidido subir a Colapinto, y finalmente tuve razón”, afirmó, dejando en claro su postura.