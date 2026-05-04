El consejo de Lionel Messi a Franco Colapinto: “Cuando las cosas van mal, hay que saber quién está”
El capitán argentino compartió un mensaje clave con el piloto durante el Gran Premio de Miami: cómo manejar la presión, convivir con las críticas y apoyarse en el círculo íntimo en los momentos difíciles.
Resumen para apurados
- Lionel Messi se reunió con Franco Colapinto en Miami para aconsejarlo sobre la presión mediática tras el histórico séptimo puesto del piloto en la Fórmula 1 esta semana.
- El encuentro privado ocurrió en una práctica del Inter Miami. Messi enfatizó la importancia de apoyarse en el círculo íntimo y la familia ante las inevitables críticas futuras.
- Esta guía del capitán busca fortalecer la mentalidad de Colapinto en la F1. El respaldo de figuras consagradas es clave para que el piloto logre mantenerse en la alta competencia.
En medio de un fin de semana inolvidable en el Gran Premio de Miami, donde Franco Colapinto logró un histórico séptimo puesto, el piloto argentino vivió un momento especial fuera de la pista: un encuentro con Lionel Messi que terminó dejando una enseñanza clave para su carrera.
La reunión se dio días antes de la competencia, cuando Colapinto visitó una práctica de Inter Miami. Allí conoció a Messi y a Rodrigo De Paul en un contexto íntimo, sin cámaras ni exposición mediática.
“Fue un momento único, soñado, y se dio de forma muy natural, sin cámaras ni marketing”, contó el piloto sobre ese encuentro.
Messi, por su parte, reveló que ya existía un vínculo previo: “Tenemos gente en común. Incluso me había regalado un casco. Es un fenómeno”, dijo sobre Colapinto.
Pero más allá de los elogios, el capitán argentino le dejó un mensaje claro sobre lo que viene: la presión.
Messi fue directo. “Va a recibir críticas de todos lados, sobre todo cuando las cosas no vayan bien”, le advirtió. Y ahí marcó el eje de su consejo: “Cuando las cosas van mal, hay que saber quién está”.
La recomendación fue concreta: apoyarse en la familia y en el círculo íntimo. “Son ellos los que te ayudan a salir adelante en los momentos difíciles”, fue la idea que le transmitió.
Colapinto también se refirió al impacto que tuvo ese encuentro: “Es un sueño hecho realidad”, dijo, todavía sorprendido por haber compartido ese momento con el capitán de la Selección.
En este presente, el piloto parece haber tomado ese consejo. Se muestra siempre acompañado por su entorno más cercano: su familia, su equipo de trabajo y su pareja, Maia Reficco.
El intercambio se dio en un contexto ideal desde lo deportivo. Colapinto cerró un gran fin de semana en Miami, consolidando su crecimiento en la Fórmula 1 y dando una muestra de carácter en una categoría donde cada detalle cuenta.
Pero más allá del resultado, se llevó algo más valioso: una guía para sostenerse en un ambiente donde la exposición es constante y la exigencia no da respiro.
Porque en la cima, como bien le marcó Messi, no alcanza con llegar. También hay que saber mantenerse.