Quién es Nicolás Varrone, el argentino que busca hacer historia en Fórmula 2

El giro de su carrera llegó en un lugar inesperado: el endurance. Lejos de las fórmulas, encontró en la resistencia un espacio para crecer. Y no solo eso: se convirtió en piloto profesional con rango FIA Gold y empezó a construir un currículum de peso. En 2023 logró algo que pocos pueden contar: ganó en su clase las 24 Horas de Le Mans y también las 24 Horas de Daytona. Dos de las pruebas más importantes del mundo, en el mismo año.