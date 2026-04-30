Argentina y la F-1: qué hay a favor, y qué falta para el retorno

Una sede firma para albergar el GP como mínimo por cinco años y las hay incluso por 15, como actualmente pasa con Miami y Austria. Sólo así se garantiza la viabilidad comercial. A la suma inicial se le agregan gastos operativos que pueden elevar el total a más de 100 millones por evento. Es una inversión enorme, pero comparable con otras apuestas estratégicas de un país, no es prohibida. Pero, sí o sí, se trata de un esfuerzo conjunto entre lo privado y lo público.