Argentina y la F-1: qué hay a favor, y qué falta para el retorno

Resumen para apurados
- Argentina gestiona el regreso de la Fórmula 1 para 2027-2028 en Buenos Aires, impulsada por el fenómeno de Franco Colapinto y negociaciones entre el Gobierno y directivos de la F1.
- El país no recibe a la F1 desde 1998. El plan requiere obras de modernización en el Autódromo porteño por US$ 150 millones para alcanzar la homologación Grado 1 exigida por la FIA.
- El evento generaría un impacto de US$ 100 millones anuales. El éxito depende de atraer inversión privada y conseguir un cupo en un calendario internacional que hoy está saturado.
El anhelado regreso de la F-1 a Argentina es hoy una posibilidad real, pero compleja de concretar. Ni tan cerca, ni tan lejos, esa es la realidad. No depende de un solo factor, sino de una combinación de economía, infraestructura, política y contexto deportivo. Visto el panorama y en función de todo lo que se viene hablando en las recientes semanas, las siguientes son diez claves para entender qué tan viable es.
1. El costo ya no es prohibitivo, pero sí altísimo: organizar un Gran Premio implica pagar un canon anual que suele oscilar entre 20 y 60 millones de dólares. La cifra depende del lugar, de la distancia que deba recorrer el “circo” de la categoría, del valor que los sponsors que la acompañan le asignan al país y cuánto están dispuestos a invertir, entre otros factores. Y hay que tomar en cuenta que un contrato no se firma sólo por una carrera.
Una sede firma para albergar el GP como mínimo por cinco años y las hay incluso por 15, como actualmente pasa con Miami y Austria. Sólo así se garantiza la viabilidad comercial. A la suma inicial se le agregan gastos operativos que pueden elevar el total a más de 100 millones por evento. Es una inversión enorme, pero comparable con otras apuestas estratégicas de un país, no es prohibida. Pero, sí o sí, se trata de un esfuerzo conjunto entre lo privado y lo público.
2. El negocio está en el impacto, no en la carrera: los países que pagan el canon señalado no lo hacen para ganar dinero directo, sino por turismo, visibilidad, negocios, como catalizador de inversión e incluso empleo de alto valor. Se estima que los beneficios económicos directos de una carrera promedian los US$100 millones anuales, y en casos de alto perfil como Miami o Las Vegas, el impacto supera incluso al de eventos como el Super Bowl.
3. La Fórmula 1 busca nuevos mercados: la categoría está en permanente expansión global, con carreras nuevas en Estados Unidos y Asia. En ese contexto, Sudamérica es clave, pero hoy sólo tiene a Brasil. Argentina aparece como un mercado natural a recuperar, y una buena forma de amortizar el “gasto” que tiene hoy, ese de tener que desplazarse a esta parte del mundo por una sola competencia.
4. El factor Franco Colapinto: el fenómeno de Franco Colapinto es más que determinante. Su aparición en la categoría motivó una impresionante presencia argentina en redes sociales y, en menor medida, en los autódromos del mundo. Y, si hacía falta una confirmación de ese caudal de popularidad, hay que mirar el dato de que unas 600.000 personas asistieron al evento-exhibición en Buenos Aires, lo que sin dudas reactivó el interés comercial y político por la F-1. Está claro: tener un piloto local siempre pesa en las decisiones de calendario.
5. La historia juega a favor: Argentina fue sede de la F-1 durante décadas y es parte de la tradición del automovilismo mundial. Eso le da un valor simbólico a cualquier país, algo que la categoría suele aprovechar.
6. El autódromo debe ser Grado 1: el gran obstáculo técnico hoy es no contar con un autódromo con homologación FIA Grado 1. Los de Las Termas y San Juan (que son los que recibieron competencias internacionales recientemente) no la tienen, tampoco el “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires. Para albergar F-1 se necesita un rediseño completo, mayor seguridad, zonas de escape y estándares internacionales en cuestiones como sanidad, seguridad, conectividad y hotelería.
7. Ya hay un plan de obras en marcha: en el caso del “Gálvez”, el circuito está siendo remodelado en dos etapas: primero para albergar a MotoGP y luego para cumplir requisitos de F-1. Esto reduce la brecha inicial para albergar a la categoría y muestra una estrategia progresiva. Lo que está en curso, diseñado por el ingeniero Hermann Tilke, contempla inversiones superiores a los 150 millones de dólares, con planes de modernización integral entre 2025 y 2027.
Se busca que gran parte de la inversión sea afrontada por inversores privados. El proyecto incluye la renovación de los boxes, nuevas áreas técnicas y modificaciones en la pista para cumplir con los requisitos de seguridad y longitud exigidos por las federaciones internacionales de automovilismo y motociclismo.
8. La política empieza a alinearse: funcionarios argentinos, de Turismo de la Nación y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya mantuvieron contactos con autoridades de la F-1 para explorar el regreso. El horizonte, por el momento, está puesto para finales de 2027, o para principios de 2028.
9. El calendario está saturado: hoy la F-1 tiene 24 carreras en su calendario, y muchos países compiten por entrar. Para que Argentina vuelva, otra sede debería salir o la categoría ampliar aún más su calendario, algo factible pero al mismo tiempo difícil de concretar.
10. El entusiasmo social existe: la respuesta del público, el interés mediático y la historia reciente muestran que hay demanda en Argentina. Y en la F-1, eso pesa tanto como el dinero que hay que invertir para recibirla.
La historia que respalda el regreso
Argentina no es una plaza nueva para la F-1: es una de sus raíces. El país albergó Grandes Premios desde los años 50 y fue escenario de gestas de Juan Manuel Fangio, uno de los íconos máximos del deporte. El autódromo “Oscar y Juan Gálvez” fue durante décadas una parada fija del calendario, con carreras que combinaban calor extremo, público masivo y desafíos técnicos únicos.
La última edición fue en 1998. Desde entonces, la ausencia no borró la memoria: el automovilismo sigue siendo parte de la identidad deportiva argentina. Ese legado es clave porque la F-1 valora sus sedes históricas, no sólo por nostalgia, sino por narrativa global. Volver a Buenos Aires no sería crear una nueva plaza, sino recuperar una tradición. En un calendario cada vez más comercial, ese factor simbólico puede inclinar la balanza.
Detalles que explican la pasión argentina
Hay escenas que explican por qué Argentina sigue en el radar de la F-1. En los años 70 y 80, miles de fanáticos acampaban días enteros alrededor del autódromo para no perderse la carrera. El calor, el ruido y la cercanía con los autos creaban una atmósfera única, muy distinta a la de los circuitos modernos. Esa pasión no desapareció. Décadas después, la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires reunió a una multitud récord, demostrando que el interés sigue intacto.
Incluso sin carrera oficial, la gente respondió como si fuera un Gran Premio. Para la F1, esa conexión emocional es un activo. No todos los países pueden garantizar público, clima y narrativa. Argentina sí. Y en una categoría que mezcla deporte y espectáculo global, esa energía puede ser tan importante como cualquier inversión millonaria.