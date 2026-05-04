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Lautaro Martínez festejó en Italia: se consagró campeón de la Serie A con Inter

El equipo de Milán venció 2-0 a Parma y aseguró el título; el argentino sigue como máximo goleador.

Lautaro Martínez festejó en Italia: se consagró campeón de la Serie A con Inter
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lautaro Martínez se consagró campeón de la Serie A 2025-2026 con Inter de Milán tras vencer 2-0 al Parma en Italia, asegurando el título con tres fechas de anticipación.
  • Bajo la dirección de Cristian Chivu, Inter dominó el torneo con Martínez como goleador (16 tantos). El delantero asistió en el gol final tras regresar de una lesión de un mes.
  • Este tercer Scudetto de Lautaro consolida la hegemonía del Inter en Italia y reafirma al atacante como una pieza clave para la Selección Argentina de cara al Mundial de 2026.
Resumen generado con IA

Lautaro Martínez se consagró campeón de la Serie A 2025-2026 con Inter de Milán, que venció 2-0 al Parma y aseguró el título con tres fechas de anticipación, en una temporada en la que el delantero argentino volvió a ser determinante.

El conjunto dirigido por Cristian Chivu resolvió el campeonato con autoridad en la recta final y celebró un nuevo Scudetto, el tercero en la carrera del atacante, que continúa consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol italiano.

El argentino comenzó el partido en el banco de suplentes e ingresó a los 67 minutos en lugar de Marcus Thuram, autor del primer gol, y participó activamente en el segundo tanto con una asistencia para Henrik Mkhitaryan, en una jugada que terminó de sellar la victoria.

Martínez, que regresó a la actividad luego de un mes de inactividad por lesión, mantiene su lugar como máximo goleador del torneo con 16 tantos, seguido justamente por Thuram, que suma 13.

Una temporada consagratoria

El título reafirma el protagonismo del Inter en el fútbol italiano y el peso específico de Martínez dentro del equipo, no solo por sus goles sino también por su incidencia en momentos clave de la temporada.

Temas Selección Argentina de fútbolSerie A de ItaliaFC Internazionale MilanoLautaro MartínezLionel ScaloniMundial 2026
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