Se lesionó una figura de Argelia, primer rival de Argentina en el Mundial: ¿de quién se trata?

Resumen para apurados
- Luca Zidane, arquero de Argelia, sufrió una fractura de mandíbula en España y se perderá el resto de la temporada, comprometiendo su presencia ante Argentina en el Mundial.
- El hijo de Zinedine Zidane chocó con un rival del Almería, sufriendo una fractura y conmoción cerebral. El arquero del Granada se había consolidado como titular del equipo africano.
- La baja de Zidane genera preocupación en Argelia de cara al debut mundialista frente a la Selección Argentina. Su ausencia obligará a buscar un reemplazo clave en el arco africano.
La selección de Argelia, primer rival de Argentina en el Mundial, encendió las alarmas tras confirmarse la lesión de Luca Zidane, uno de sus jugadores más importantes. El arquero sufrió una fractura de mandíbula y mentón luego de un fuerte choque durante un partido de Granada en la segunda división de España.
El episodio ocurrió en el encuentro ante Almería, cuando el futbolista impactó con un rival y debió ser reemplazado de inmediato. Tras la jugada, fue trasladado a un hospital para realizarle estudios médicos que confirmaron la gravedad de la lesión.
Además de la fractura, los primeros informes indicaron que también presentó una conmoción cerebral producto del golpe. Por el momento, no se detalló el tratamiento que seguirá, aunque será coordinado entre el jugador y el cuerpo médico del club.
La lesión deja al arquero fuera de lo que resta de la temporada y pone en duda su presencia en la Copa del Mundo, lo que podría afectar directamente al debut frente a la selección argentina. El futbolista se había consolidado como titular tras su reciente incorporación al seleccionado africano.
De Francia a Argelia
Luca, hijo de Zinedine Zidane, nació en Francia y realizó su formación en Real Madrid, pero optó por representar a Argelia por sus raíces familiares. Tras pasar por varios clubes del fútbol español, logró afirmarse en el arco y ganarse un lugar en el seleccionado, donde se convirtió en una pieza clave en poco tiempo.