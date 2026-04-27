El duro posteo de Xavi Simons, figura de Países Bajos, tras lesionarse y perderse el Mundial

Resumen para apurados
- El neerlandés Xavi Simons se perderá el Mundial por una rotura de ligamentos en su rodilla derecha, sufrida el sábado durante un partido del Tottenham por la Premier League.
- Tras lesionarse ante Wolverhampton, el volante de 23 años expresó su angustia en redes sociales, lamentando el fin de su temporada y la pérdida de su gran objetivo mundialista.
- La ausencia de Simons debilita a Países Bajos para su debut ante Japón y complica al Tottenham en la Premier. Se pierde así a una de las promesas más influyentes del torneo.
Xavi Simons, una de las principales figuras de la selección de Países Bajos, confirmó que se perderá el Mundial luego de sufrir una grave lesión en la rodilla derecha. El volante de 23 años se rompió los ligamentos cruzados y no podrá formar parte de la próxima Copa del Mundo.
El futbolista, compañero de Cristian Romero en Tottenham, salió lesionado el sábado durante el partido ante Wolverhampton por la Premier League. Sus gestos de dolor encendieron rápidamente las alarmas y horas después se confirmó el peor diagnóstico.
A través de sus redes sociales, Simons compartió un duro mensaje en el que expresó toda su tristeza por el momento que atraviesa. "Dicen que la vida puede ser cruel, y hoy se siente exactamente así", escribió en el inicio de una publicación cargada de dolor.
Luego amplió su descargo y lamentó perderse uno de sus grandes objetivos deportivos. "Mi temporada llegó a un final abrupto y simplemente estoy tratando de asimilarlo. Sinceramente, tengo el corazón roto. Todo lo que quería hacer era luchar por mi equipo, y ahora esa posibilidad me ha sido arrebatada, junto con la Copa del Mundo", remarcó.
Un golpe para Países Bajos y Tottenham
La ausencia de Simons representa una baja importante para Países Bajos, que debutará el 13 de junio ante Japón por el Grupo F, zona que comparte con Suecia y Túnez. También es una noticia negativa para Tottenham y su entrenador Roberto De Zerbi, que pelea por asegurar la permanencia en la Premier League.