El duro posteo de Xavi Simons, figura de Países Bajos, tras lesionarse y perderse el Mundial

Luego amplió su descargo y lamentó perderse uno de sus grandes objetivos deportivos. "Mi temporada llegó a un final abrupto y simplemente estoy tratando de asimilarlo. Sinceramente, tengo el corazón roto. Todo lo que quería hacer era luchar por mi equipo, y ahora esa posibilidad me ha sido arrebatada, junto con la Copa del Mundo", remarcó.