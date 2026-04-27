Preocupación en Francia por la lesión de Mbappé a 45 días del Mundial: el comunicado del Real Madrid

Resumen para apurados
- Kylian Mbappé sufrió una lesión muscular en su pierna izquierda durante el empate del Real Madrid ante Betis, según confirmó hoy el club español a 45 días del inicio del Mundial.
- El delantero tiene afectado el músculo semitendinoso y pidió el cambio sobre el final del partido. Se perdería el duelo ante Espanyol y es duda para el clásico contra el Barcelona.
- Aunque su presencia en el Mundial no corre riesgo inmediato, la lesión del capitán genera alarma en Francia. El equipo debutará el 11 de junio con Mbappé como su máxima figura.
Kylian Mbappé encendió las alarmas en Francia y en el Real Madrid a solo 45 días del inicio del Mundial. El club español confirmó este lunes que el delantero sufrió una lesión muscular en la pierna izquierda, luego de haber sido reemplazado en el empate 1-1 ante Betis por la liga española.
Según informó la institución madrileña, el atacante presenta una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, zona que integra el grupo de los isquiotibiales. Por el momento, Real Madrid no precisó cuánto tiempo demandará la recuperación de una de sus máximas figuras.
Mbappé había pedido el cambio cuando restaban diez minutos para el cierre del partido del viernes pasado. Tras ese encuentro, el entrenador Álvaro Arbeloa había evitado dar demasiados detalles. "Tenía molestias, vamos a ver cómo evoluciona", explicó entonces.
De acuerdo con medios españoles, el francés se perdería el próximo compromiso liguero ante Espanyol y también quedó en duda para el clásico del 10 de mayo frente a Barcelona, uno de los partidos más esperados del cierre de temporada.
Cómo impacta en el Mundial
Aunque la noticia generó preocupación inmediata, por ahora no estaría comprometida su presencia en la concentración de la selección francesa prevista para fines de mayo. Francia debutará en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio, con Mbappé como una de sus principales esperanzas.