Encuentros LA GACETA: el real estate tucumano redefine su hoja de ruta ante un escenario desafiante
Este lunes, desde las 13.30, un nuevo ciclo de “Encuentros LA GACETA” pondrá el foco en el sector inmobiliario y de la construcción. Referentes locales analizarán el impacto del contexto macroeconómico, las condiciones de acceso al crédito y las proyecciones de cara a 2026, en un debate orientado a identificar señales de recuperación y nuevas oportunidades.
Como parte de este primer ciclo de Encuentros LA GACETA, el primer evento digital del año reunirá a referentes clave del sector, organizados en grandes ejes que permiten leer, con bastante precisión, el momento de transición que atraviesa el real estate tucumano: desde la necesidad de eficiencia interna, pasando por la redefinición territorial, hasta la transformación en el perfil del comprador. La transmisión será a través de Canal 7 en Flow, Canal 11 de CCC y por YouTube en directo.
En esta edición se suman actores de peso como Avanco Constructora, Link, Gama, Metrocúbico y la Cámara de Empresas de la Construcción Privada de Tucumán. Además participan del ciclo desarrolladores y comercializadores destacados como García Hamilton, Bunader Negocios Inmobiliarios, Ditinis Propiedades y Aybar Propiedades. Los arquitectos Guillermo Layús y Benjamín Acuña aportan su experiencia desde una mirada amplia como profesionales.
Desafíos
Para los desarrolladores la discusión se centra en un cambio de paradigma. Además de la inestabilidad macro como principal obstáculo, se suma la capacidad de adaptación del propio sector a estas reglas del juego. En ese sentido, Ezequiel Coletti, presidente de Cecoprit (Cámara de Empresas de la Construcción Privada de Tucumán), plantea que, con variables económicas relativamente ordenadas, el foco se traslada a la eficiencia y la competitividad como condiciones indispensables para sostener la actividad. En esa misma línea, Pilar Navarro advierte sobre la presión de costos y la necesidad de optimizar procesos para compensar un mercado en el que los precios crecieron más rápido que las ventas.
Desde otra perspectiva, Federico Bunader introduce un punto estructural: el acceso a la vivienda sigue estando desconectado del crédito hipotecario. Con apenas un 10% de operaciones financiadas por esta vía, el desafío —según su mirada— pasa por que desarrolladores y constructoras asuman un rol más activo en el financiamiento, acercando soluciones al 90% restante de la demanda.
Luciano Yañez suma una dimensión clave en este escenario: La falta de reglas claras, sostiene, condiciona cualquier planificación a mediano plazo. Y en un registro más conceptual, Oscar Bercovich propone romper con los formatos tradicionales del negocio, invitando a pensar nuevos productos y tipologías que amplíen el alcance del real estate en la provincia.
¿Hacia dónde se expande el mercado?
Sebastián Piliponsky, Socio de Link Desarrollo Inmobiliarios, aporta un dato que complejiza la lectura. “La ciudad de San Miguel de Tucumán perdió población en la última década, impulsando la expansión hacia áreas más verdes, pero al mismo tiempo comienza a registrar un incipiente retorno al centro. Esta doble dinámica sugiere un mercado más fragmentado y diverso”, observa. En ese contexto el rol de desarrollador es crucial, anticipa.
Tucumán se inserta en un fenómeno que adquiere rasgos muy marcados, sobretodo en los últimos años, como la descentralización de las ciudades. Javier García Hamilton, uno de los referentes que se suman al ciclo, describe un corrimiento desde el centro hacia nuevas zonas, con desarrollos mixtos que integran vivienda, servicios y comercio, en línea con tendencias más contemporáneas. Diego Rojkes, director de Avanco Constructora refuerza esta idea señalando polos concretos de crecimiento —como San Pablo, Tafí Viejo, y algunas zonas de Yerba Buena— donde hoy se concentra gran parte de la actividad aunque anticipa que Barrio Norte sigue siendo un punto estratégico.
“El crecimiento hacia el oeste ha sido desproporcionado respecto del resto de la provincia y esto configura un nuevo mapa urbano que redefine oportunidades y desafíos”, suma Jorge Garber, de Gama.
¿Qué busca el comprador hoy?
El mercado inmobiliario y de la construcción hoy se enfrenta a cambios territoriales, económicos y también culturales. “El comprador prioriza procesos claros, previsibles y seguros, desde el inicio del proyecto hasta la entrega”, menciona el arquitecto Guillermo Layús en la previa del ciclo . Por su parte, Nicolás Ditinis, corredor inmobiliario, pone el acento en la oportunidad: precios bien posicionados y coherentes con el mercado. Y a esto se suma una demanda creciente por valor agregado, como explica Benjamín Acuña, donde el diseño, la ubicación y la diferenciación se vuelven determinantes, especialmente en propiedades de tickets elevados. Finalmente, Alejandro Aybar destaca que el sector se encuentra ante un comprador más informado y exigente, que no solo evalúa el producto, sino que también demanda asesoramiento profesional y acompañamiento durante todo el proceso.