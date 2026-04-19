Encuentros LA GACETA: el real estate tucumano redefine su hoja de ruta ante un escenario desafiante

El mercado inmobiliario y de la construcción hoy se enfrenta a cambios territoriales, económicos y también culturales. “El comprador prioriza procesos claros, previsibles y seguros, desde el inicio del proyecto hasta la entrega”, menciona el arquitecto Guillermo Layús en la previa del ciclo . Por su parte, Nicolás Ditinis, corredor inmobiliario, pone el acento en la oportunidad: precios bien posicionados y coherentes con el mercado. Y a esto se suma una demanda creciente por valor agregado, como explica Benjamín Acuña, donde el diseño, la ubicación y la diferenciación se vuelven determinantes, especialmente en propiedades de tickets elevados. Finalmente, Alejandro Aybar destaca que el sector se encuentra ante un comprador más informado y exigente, que no solo evalúa el producto, sino que también demanda asesoramiento profesional y acompañamiento durante todo el proceso.