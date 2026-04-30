Entra en trance a voluntad sin drogas: el caso de la argentina que intriga a la ciencia

A los 24 años, Agustina Vélez Picatto vio una forma amarilla en una pared. Nadie más la veía. Con el tiempo, esa experiencia se volvió algo que podía provocar a voluntad. Hoy, una década después, entra en estados visionarios sin usar sustancias y un equipo del Conicet analiza qué pasa en su cerebro mientras eso ocurre.