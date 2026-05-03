La emoción de Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto, en el Gran Premio de Miami: "Estoy muy contenta de bancarlo"

Consultada sobre qué fue lo que más la sorprendió del ambiente de la Fórmula 1, la artista dijo: "Todo. La verdad yo no sabía mucho de este mundo y es un delirio". Su respuesta refleja el impacto de un universo completamente nuevo, atravesado por la adrenalina, la exposición y el ritmo frenético de la máxima categoría del automovilismo.