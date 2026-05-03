Secciones
DeportesMotores

La emoción de Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto, en el Gran Premio de Miami: "Estoy muy contenta de bancarlo"

Antes del inicio de la carrera, la cantante habló con Alejandra Martínez sobre el universo de la Fórmula 1.

La emoción de Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto, en el Gran Premio de Miami: Estoy muy contenta de bancarlo
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La cantante Maia Reficco acompañó a Franco Colapinto en el GP de Miami para apoyarlo, brindando su primera entrevista tras oficializar su relación sentimental en el paddock de la F1.
  • Tras blanquear el romance en Buenos Aires, la artista se mostró sorprendida por el ritmo frenético del automovilismo mientras adaptaba su estilo al exclusivo ambiente de la categoría.
  • La presencia de Reficco potencia la imagen mediática de Colapinto y atrae nuevas audiencias al deporte. Marca su integración formal al glamoroso y exigente entorno de la Fórmula 1.
Resumen generado con IA

Luego de blanquear su romance con Franco Colapinto en Buenos Aires, Maia Reficco dio su primera entrevista en este nuevo capítulo de su vida desde el paddock del Gran Premio de Miami. Relajada, sonriente y con un mate en la mano, la cantante habló con la periodista Alejandra Martínez y dejó ver su costado más íntimo en medio del universo de la Fórmula 1.

Qué dijo Maia Reficco sobre Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami

"Estoy muy bien, muy contenta de bancarlo a Franco", expresó Maia Reficco, dejando en claro que acompaña al piloto argentino en uno de los momentos más importantes de su carrera. La escena, que rápidamente se viralizó, la mostró cómoda en el entorno del paddock, el detrás de escena exclusivo de la F1, un mundo que, según confesó, todavía está descubriendo.

Consultada sobre qué fue lo que más la sorprendió del ambiente de la Fórmula 1, la artista dijo: "Todo. La verdad yo no sabía mucho de este mundo y es un delirio". Su respuesta refleja el impacto de un universo completamente nuevo, atravesado por la adrenalina, la exposición y el ritmo frenético de la máxima categoría del automovilismo.

La emoción de Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto, en el Gran Premio de Miami: Estoy muy contenta de bancarlo

Por último, Maia Reficco también se refirió a un detalle no menor dentro del Gran Premio de Miami: los looks. Ante la observación de que muchas mujeres prestan especial atención a la moda en este contexto, la artista no dudó en sincerarse: "Me estresé pero yo acá no vengo más que bancarlo a Franco y si bien me estresé también me divertí".

El look relajado de Maia Reficco en el paddock de Miami

Para su paso por el circuito callejero de Miami, Maia Reficco apostó por un estilismo fresco y canchero, ideal para el clima y la dinámica del evento. Llevó un vestido blanco corto con delicados lunares, que combinó con zapatos negros y medias a la vista, logrando un equilibrio entre comodidad y tendencia. Como detalle, sumó un reloj plateado y un beauty look natural, con el pelo suelto y maquillaje en tonos suaves.

De esta manera, la cantante no solo confirmó su gran momento personal junto a Franco Colapinto, sino que también empezó a construir su propio lugar dentro del glamoroso y exigente mundo de la Fórmula 1.

Temas Franco Colapinto
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La pelea que terminó con la amistad entre Maia Reficco y Ángela Torres: “Fue horrible”

La pelea que terminó con la amistad entre Maia Reficco y Ángela Torres: “Fue horrible”

Quién es Maia Reficco, la actriz y novia de Franco Colapinto que brilla en Broadway

Quién es Maia Reficco, la actriz y novia de Franco Colapinto que brilla en Broadway

Franco Colapinto y Maia Reficco disfrutaron un íntimo almuerzo antes del show de Fórmula 1

Franco Colapinto y Maia Reficco disfrutaron un íntimo almuerzo antes del show de Fórmula 1

Ya no se ocultan: la tierna foto que confirma el noviazgo de Franco Colapinto y Maia Reficco

Ya no se ocultan: la tierna foto que confirma el noviazgo de Franco Colapinto y Maia Reficco

Lo más popular
El diablo viste a la moda 2, ¿fue lo que esperábamos?
1

El diablo viste a la moda 2, ¿fue lo que esperábamos?

Los ruidos del vacío
2

Los ruidos del vacío

Horóscopo chino: cuáles son los signos que tendrán revelaciones y cambios importantes en mayo, según Ludovica Squirru
3

Horóscopo chino: cuáles son los signos que tendrán revelaciones y cambios importantes en mayo, según Ludovica Squirru

La jubilación: cómo se calcula… y por qué no alcanza
4

La jubilación: cómo se calcula… y por qué no alcanza

Sexualmente hablando: sexo en lugares públicos
5

Sexualmente hablando: sexo en lugares públicos

Ranking notas premium
Los ruidos del vacío
1

Los ruidos del vacío

Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo
2

Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

Día mundial de la libertad de prensa
3

Día mundial de la libertad de prensa

¿Cuánto paga un tucumano por la patente?
4

¿Cuánto paga un tucumano por la patente?

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO
5

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO

Más Noticias
Messi y Colapinto, la foto que unió al fútbol y la Fórmula 1 en Miami

Messi y Colapinto, la foto que unió al fútbol y la Fórmula 1 en Miami

El diablo viste a la moda 2, ¿fue lo que esperábamos?

El diablo viste a la moda 2, ¿fue lo que esperábamos?

Sexualmente hablando: sexo en lugares públicos

Sexualmente hablando: sexo en lugares públicos

Horóscopo chino: cuáles son los signos que tendrán revelaciones y cambios importantes en mayo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cuáles son los signos que tendrán revelaciones y cambios importantes en mayo, según Ludovica Squirru

Fórmula 1: adelantan el GP de Miami por fuertes lluvias y cambia el horario de la carrera

Fórmula 1: adelantan el GP de Miami por fuertes lluvias y cambia el horario de la carrera

Colapinto en el GP de Miami: a qué hora se corre y dónde ver la carrera

Colapinto en el GP de Miami: a qué hora se corre y dónde ver la carrera

Messi celebró su partido 100 con un gol, pero Inter Miami perdió contra Orlando City

Messi celebró su partido 100 con un gol, pero Inter Miami perdió contra Orlando City

Los ruidos del vacío

Los ruidos del vacío

Comentarios