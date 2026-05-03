Javier Milei volverá a EEUU para participar de la Conferencia Global del Instituto Milken

Resumen para apurados
- Javier Milei viajará a Los Ángeles el 5 de mayo para disertar el miércoles 6 en la Conferencia Global del Instituto Milken, buscando captar inversiones del sector financiero.
- Acompañado por el canciller Quirno y el embajador Oxenford, el mandatario asistirá por segunda vez a este foro que reúne a referentes tecnológicos, económicos y empresariales.
- La visita ratifica el giro geopolítico hacia EE. UU. y pretende posicionar a la Argentina como destino de capitales internacionales en el marco de la 29ª edición del encuentro.
Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos (EEUU) para participar de la Conferencia Global del Instituto Milken, un foro internacional que reúne a referentes del mundo financiero, tecnológico, empresarial y de las políticas públicas. El mandatario expondrá el miércoles 6 de mayo en Los Ángeles, en el marco de la 29ª edición del encuentro.
Será la segunda vez que Milei participe de este foro, luego de su exposición en 2024. Aunque todavía no se confirmó oficialmente la fecha de llegada de la comitiva argentina, la presentación presidencial ya figura en la agenda oficial del evento.
Según trascendió, el mandatario libertario estará acompañado por el canciller, Pablo Quirno, y por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, consignó el diario "Ámbito".
La Conferencia Global del Instituto Milken comenzará el 3 de mayo bajo el lema “Liderando en una nueva era” y convocará a dirigentes políticos, empresarios, inversores y especialistas de distintos sectores para debatir sobre los principales desafíos económicos, tecnológicos y sociales a nivel global.
El nuevo viaje forma parte de la agenda internacional de Milei y de su estrategia de acercamiento a Estados Unidos, país que se consolidó como uno de los principales destinos de sus giras oficiales. En ese marco, el mandatario volverá a presentarse ante un auditorio integrado por empresarios, inversores y referentes del ámbito financiero internacional.
De acuerdo con la agenda difundida, Milei partirá hacia Los Ángeles el martes 5 de mayo. Al día siguiente mantendrá una reunión con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken, participará de un encuentro reducido con empresarios y luego brindará su disertación en la conferencia anual.
Tras esa actividad, emprenderá el regreso a la Argentina, con arribo previsto en Buenos Aires el jueves 7 de mayo.