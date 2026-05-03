Tras la polémica con Adorni, el Gobierno reanuda la búsqueda de alianzas

Retomar la agenda. Ese es el objetivo de los diputados libertarios tras el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso de la Nación. El oficialismo busca dejar atrás la polémica por las denuncias de enriquecimiento ilícito y enfocarse en reformas de alto impacto: la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la aprobación de Ficha Limpia y la luz verde a la “Ley Hojarasca”, que busca derogar más de 70 leyes “obsoletas”.
El funcionario de Javier Milei rindió cuentas ante el Parlamento nacional en medio de investigaciones sobre su patrimonio, por presunto enriquecimiento ilícito. Adorni remarcó que las presentaciones judiciales no tienen fundamentos sólidos y que no renunciará a su cargo en el Gobierno. “Jamás voy a ceder ante este tipo de presiones. Ni yo, ni el Presidente, ni (la secretaria General de la Presidencia) Karina Milei, ni ninguno de los ministros”, enfatizó.
Temas pendientes
Tras la exposición en el Congreso de la Nación, La Libertad Avanza (LLA) busca “dar vuelta de página” y continuar con la agenda legislativa. “Tema terminado”, deslizó un parlamentario del oficialismo, según consignó Infobae.
Así, diputados y senadores nacionales posan la mirada sobre los proyectos de alto impacto enviados por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), que se apresura en buscar alianzas. Sucede que, en el último tiempo, la conversación pública y el eje de las discusiones estaban enmarcados en torno a las denuncias contra Adorni. La intención es que las investigaciones continúen en manos de la Justicia, sin interrumpir el trámite legislativo.
El oficialismo tiene en cuenta que hay iniciativas que, para cumplir con la estrategia, deberían ser aprobadas este año, para esquivar las dificultades propias del acercamiento con el calendario electoral. “La mayoría de los gobernadores va a buscar diferenciarse del oficialismo para el momento de las elecciones”, reconocieron dirigentes libertarios a Infobae.
Las PASO, una prioridad
La eliminación de las elecciones primarias es uno de los objetivos parlamentarios del Gobierno nacional. La reforma política incluye cambios en el financiamiento de las campañas y en el régimen de reconocimiento de los partidos políticos.
Sin embargo, el oficialismo tendrá que enfrentar intensas negociaciones para reunir los votos. Por un lado, el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) ya manifestaron su rechazo a la eliminación de las PASO, a lo que se sumaron declaraciones del gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo; y el mandatario catamarqueño, Raúl Jalil.
El líder del Poder Ejecutivo local aseguró en la última semana que las PASO aportan orden a los partidos políticos. “Es una herramienta muy importante, porque en los partidos políticos no todos pensamos igual en diferentes situaciones. Y esto es democracia, y dentro de los partidos tiene que haber democracia. Por eso tiene que haber un mecanismo que nos permita un ordenamiento dentro de cada espacio político”, manifestó.
Además de distinguirse de la iniciativa del Gobierno nacional, Jaldo lanzó una contra propuesta. Planteó que se debería mantener el mecanismo de internas, pero eliminando el financiamiento público y excluyendo del proceso a los partidos que presenten lista única de candidatos.
“Que cada partido costee los gastos de las PASO, de forma que no le salga un peso al Estado. Vamos con las PASO obligatorias, pero el Estado no pone un peso ni en publicidad, ni en propaganda, ni en asignación de recursos a los partidos políticos. Eliminaría el financiamiento de las PASO y que queden a cargo de cada uno de los partidos que compitan”, propuso el mandatario.
Por otro lado, la inclusión de Ficha limpia en el paquete de reforma electoral aumentó el malestar entre los bloques aliados (PRO, Coalición Cívica, la UCR y Provincias Unidas), quienes exigen que se trate por separado.
Hojarasca y otros
Otro de los proyectos que LLA busca llevar al recinto es la Ley Hojarasca. Se trata de una iniciativa que impone la eliminación de 70 leyes que -afirma el Gobierno- generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales. La propuesta fue impulsada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación de la Nación, y obtuvo dictamen de comisión hace casi dos semanas.
Las intenciones del Gobierno también apuntan a llegar a un texto de consenso para un proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado. Para ese tema se plantea un procedimiento sumarísimo para recuperar inmuebles usurpados y también elimina la restricción general para la titularidad extranjera de tierras rurales.
En tanto, la iniciativa propone limitar la discrecionalidad del Estado para las expropiaciones con nuevos criterios para determinar las indemnizaciones y flexibiliza la ley de manejo del fuego.
Por último, la nueva ley de discapacidad tiene menos probabilidades de ser tratada en el corto plazo, ya que no reúne los votos necesarios. El texto propone un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, lo que significa que deberán presentar nuevamente los documentos que expongan su condición médica, su situación económica y sus antecedentes laborales. La propuesta también establece la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales.