Tras la polémica con Adorni, el Gobierno reanuda la búsqueda de alianzas

“Que cada partido costee los gastos de las PASO, de forma que no le salga un peso al Estado. Vamos con las PASO obligatorias, pero el Estado no pone un peso ni en publicidad, ni en propaganda, ni en asignación de recursos a los partidos políticos. Eliminaría el financiamiento de las PASO y que queden a cargo de cada uno de los partidos que compitan”, propuso el mandatario.