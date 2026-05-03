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Duro accidente de Gasly en Miami: abandono tras un impactante vuelco

El piloto de Alpine intentó una maniobra por afuera, hubo contacto con Lawson y su auto colisionó contra un muro.

Gasly protagonizó un accidente con Lawson. Gasly protagonizó un accidente con Lawson.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Pierre Gasly abandonó el GP de Miami tras un violento vuelco provocado por un choque con Liam Lawson este domingo. El piloto francés resultó ileso pese a la magnitud del accidente.
  • El impacto ocurrió cuando el auto de Alpine intentó un sobrepaso por el lado externo. Un toque lateral desestabilizó el monoplaza, que giró en el aire antes de chocar contra el muro.
  • El retiro de Gasly y Lawson es un duro golpe estratégico para sus equipos. El suceso reaviva el debate sobre la seguridad y los límites de riesgo en los circuitos urbanos de la F1.
Resumen generado con IA

El Gran Premio de Miami tuvo un momento de máxima tensión con el fuerte accidente que protagonizó Pierre Gasly, que debió abandonar la carrera tras un impactante vuelco en plena pista.

El piloto de Alpine buscó ganar posición con una maniobra arriesgada por el sector externo, intentando superar a Liam Lawson. Sin embargo, en medio de la disputa rueda a rueda, se produjo un toque lateral que desencadenó el accidente.

El impacto desestabilizó por completo el monoplaza de Gasly, que perdió el control y comenzó a girar de manera violenta. En cuestión de segundos, el auto dio un par de vueltas hasta quedar suspendido en el aire, en una imagen que generó preocupación inmediata en el circuito.

La secuencia obligó a la intervención de los comisarios y derivó en el abandono del francés, que no pudo continuar en competencia. Afortunadamente, y pese a la violencia del incidente, el piloto logró salir por sus propios medios, sin consecuencias físicas de gravedad.

El episodio marcó uno de los momentos más dramáticos de la carrera en Miami, en una jornada que ya venía cargada de intensidad en pista. Para Alpine, el abandono de Gasly significó un golpe en una fecha en la que buscaban sumar puntos importantes. Asimismo, Lawson decidió retirarse de la carrera.

En una categoría donde los márgenes son mínimos y cada maniobra se mide al límite, el incidente volvió a dejar en evidencia el riesgo constante que implica competir en la Fórmula 1. Y en Miami, esa línea se cruzó en apenas un instante.

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