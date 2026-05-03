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Luis Suárez posó con Leclerc en el GP de Miami y se sumó a las figuras del paddock

El delantero uruguayo vivió la previa de la Fórmula 1 con su familia, compartió un momento con el piloto de Ferrari y dejó su mirada sobre el cruce entre Messi y Colapinto.

Luis Suárez junto a Leclerc en Miami. Luis Suárez junto a Leclerc en Miami.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Luis Suárez visitó este fin de semana el paddock del GP de Miami de Fórmula 1 para presenciar el evento y posó junto al piloto de Ferrari, Charles Leclerc, en un cruce de estrellas.
  • Acompañado por su familia, el uruguayo recorrió boxes e interactuó con una pelota junto a Leclerc. Además, valoró el reciente encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto.
  • La presencia de figuras del fútbol en la F1 de Miami consolida al Gran Premio como un epicentro de marketing global donde convergen las máximas estrellas del deporte mundial.
Resumen generado con IA

La Fórmula 1 en Miami volvió a convertirse en un punto de encuentro entre estrellas de distintos deportes. Esta vez, el protagonista fue Luis Suárez, quien recorrió el paddock y dejó una de las imágenes del fin de semana al posar junto a Charles Leclerc.

El delantero del Inter Miami llegó al circuito acompañado por Sofía Balbi y sus hijos, en una jornada pensada para disfrutar y conocer de cerca el mundo del automovilismo. “Disfrutando esta linda experiencia. Vengo a disfrutar y espero que sea un lindo espectáculo”, expresó ante las cámaras.

En medio de la recorrida, Suárez se encontró con Charles Leclerc, una de las grandes figuras de Scuderia Ferrari. Lejos de un saludo formal, ambos compartieron un momento distendido en boxes que terminó con una foto juntos, una postal que rápidamente se viralizó y que reflejó el cruce entre dos disciplinas de alcance global.

La escena no quedó ahí. También se los vio interactuar con una pelota, en un guiño futbolero dentro del corazón de la Fórmula 1, mezclando dos universos que rara vez coinciden de manera tan directa.

Suárez, además, se refirió a otro de los momentos destacados del fin de semana: el encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto. “Como todo argentino, se apoyan entre ellos”, comentó, dejando una reflexión que puso en valor el respaldo entre compatriotas en escenarios internacionales.

Así, entre fotos, encuentros y momentos relajados, Suárez sumó su propia postal en el paddock: la de un delantero de élite posando con uno de los pilotos más importantes del mundo. Una imagen más en un fin de semana donde el deporte, sin importar la disciplina, habló el mismo idioma.

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