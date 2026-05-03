Mujeres y Liderazgo en Encuentros LA GACETA: cómo evolucionan el talento, la cultura y la toma de decisiones

El próximo lunes se emitirá desde las 13.30 el Summit Mujeres y Liderazgo, un nuevo capítulo del ciclo Encuentros LA GACETA. Esta producción reúne a las referentes de distintos sectores para pensar el presente en el mundo del trabajo planteando como ejes el liderazgo atravesado por cambios culturales, económicos y tecnológicos. Con la conducción de la periodista Carolina Servetto, esta entrega se emitirá por canal 11 en CCC, canal 7 en Flow y en YouTube.
Bajo el eje “Liderar equipos hoy: talento, cultura y nuevas formas de trabajo”, la apertura de las conversaciones estará a cargo de Verónica Argañaraz, quien desde su experiencia en Naturgy Argentina aportará una mirada estratégica sobre la comunicación, la sostenibilidad y la construcción de culturas organizacionales en entornos complejos. Su intervención funciona como marco conceptual de un encuentro que, más que acumular testimonios, busca trazar una línea narrativa: la transformación del liderazgo ya no es opcional, es estructural.
Uno de los núcleos más potentes del Summit estará centrado en las empresas familiares, un terreno históricamente asociado a lógicas tradicionales pero hoy atravesado por procesos de renovación. Allí, Gabriela Cabrera, socia gerente de Zeramiko, María Valdez Naval, coordinadora de Marketing de Marathon Deportes y María Milagro Mahtuk, directora del Grupo Yumak, pondrán en discusión cómo las mujeres no solo participan, sino que redefinen las formas de crecer dentro de estas estructuras. En un contexto económico como el actual —que impacta directamente en el consumo y en la toma de decisiones—, la capacidad de profesionalizar la gestión y construir visión de largo plazo aparece como un diferencial.
La agenda incorpora también una dimensión clave: el vínculo de las mujeres con la economía y las finanzas. En ese plano, Virginia García Zavalía. directora en Zofingen Argentina abordará el rol creciente de las mujeres como inversoras y decisoras estratégicas. Su participación dialoga con una tendencia global, pero también con un fenómeno local: la necesidad de formar criterio financiero en contextos de alta incertidumbre. Además acercará una lectura precisa sobre la actualidad de las empresas locales en un contexto que obliga a las Pymes a repensar su estrategia comercial.
Otro de los ejes recorre el lugar de las mujeres en sectores productivos estratégicos. Silvia Gargiulo, CEO en JDG Neumáticos, y María José Salomón, presidente del Clúster Tecnológico Tucumán y CEO en Xetro, compartirán experiencias desde la industria y la tecnología, dos ámbitos donde el liderazgo femenino no solo crece, sino que introduce nuevas dinámicas de innovación y gestión del talento.
El recorrido se completa con historias de emprendimientos que lograron escalar hacia estructuras empresariales. Milagros Esper, Soledad Bestani y Ana Gallo expondrán ese tránsito que va de la gestión reactiva —“apagar incendios”— a una conducción con visión estratégica. En ese pasaje se condensan varios de los dilemas actuales: cómo sostener el crecimiento en contextos de retracción del consumo, cómo posicionar productos que oscilan entre lo esencial y lo aspiracional, y cómo profesionalizar equipos sin perder identidad.
El Summit suma además la mirada de Mercedes Paz, cuya trayectoria combina alto rendimiento deportivo y gestión empresarial, y propone un puente interesante entre disciplina, resiliencia y liderazgo. El cierre estará a cargo de Moira Lowe, directora de la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris, quien aportará una perspectiva distinta, centrada en el liderazgo interior y la gestión emocional, un aspecto que empieza a ocupar un lugar especial en las organizaciones contemporáneas.
En conjunto, el Summit Mujeres y Liderazgo propone un diálogo entre sectores, generaciones y estilos de conducción con mujeres que mostrarán que el liderazgo, lejos de ser sectorial, atraviesa a toda la economía y redefine las reglas del juego.