Encuentros LA GACETA” vuelve a LG Play para poner en agenda al sector privado tucumano
Resumen para apurados
- LA GACETA relanza este lunes el ciclo 'Encuentros LA GACETA' por LG Play para analizar el desarrollo del sector privado en Tucumán y dar voz a sus actores económicos clave.
- El programa audiovisual presentará entrevistas a empresarios sobre sus logros y dificultades. Busca ser un canal de comunicación para potenciar el crecimiento del mercado regional.
- Esta iniciativa apunta a visibilizar sectores en expansión y generar una mirada integral que contribuya al progreso económico y social de la provincia a largo plazo.
A partir del próximo lunes, LA GACETA relanza “Encuentros LA GACETA”, el ciclo audiovisual que pone el foco en el mercado local y en los actores que impulsan el desarrollo económico de Tucumán. El programa se emitirá a través de LG Play y en todas las plataformas del medio, con el objetivo de amplificar las voces del sector privado y generar un espacio de análisis sobre los desafíos y oportunidades de la provincia.
El secretario de Redacción de LA GACETA, José Názaro, destacó el espíritu del ciclo y su valor como herramienta de comunicación. “La idea es que puedan transmitir sus mensajes, contar lo que les preocupa, los logros que tienen y también las dificultades que enfrentan para alcanzar sus objetivos”, dijo. En ese sentido, aclaró que el programa busca ir más allá de la exposición. “Queremos ser una amplificación de esos mensajes y también un canal que contribuya a que ese sector privado, que tanto aporta a Tucumán, pueda desarrollarse”.
Názaro remarcó que la propuesta apunta a generar una mirada integral sobre los distintos entornos en los que se desenvuelven las empresas y emprendimientos locales. “No se trata solo del sector privado; la idea es que, entre todos, podamos pensar y construir un Tucumán mejor”, afirmó.
Por su parte, la gerente comercial de LA GACETA, Patricia Ribone, resaltó la importancia del ciclo como punto de encuentro entre distintos actores del ecosistema económico. Según explicó, “Encuentros” permite visibilizar sectores en crecimiento, como el real estate, y acercar al público historias, tendencias y experiencias que muchas veces no tienen espacio en la agenda diaria.
El regreso del programa promete una agenda cargada de contenido vinculado a un mercado en constante evolución, con especial atención a rubros en expansión y a las dinámicas que marcan el pulso del desarrollo local.