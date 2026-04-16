Encuentros LA GACETA” vuelve a LG Play para poner en agenda al sector privado tucumano

El secretario de Redacción de LA GACETA, José Názaro, destacó el espíritu del ciclo y su valor como herramienta de comunicación. “La idea es que puedan transmitir sus mensajes, contar lo que les preocupa, los logros que tienen y también las dificultades que enfrentan para alcanzar sus objetivos”, dijo. En ese sentido, aclaró que el programa busca ir más allá de la exposición. “Queremos ser una amplificación de esos mensajes y también un canal que contribuya a que ese sector privado, que tanto aporta a Tucumán, pueda desarrollarse”.