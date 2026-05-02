El “tour de lujo” de Nucleoeléctrica: 20 países, hoteles cinco estrellas y $56 millones en efectivo sin rastro

El agujero negro de los $56 millones

El dato más alarmante del reporte es el rubro “adelanto en efectivo”. Son 56 millones de pesos retirados de cajeros que carecen de trazabilidad: no se sabe quién los sacó ni en qué se usaron. La empresa guardó silencio sobre este ítem, según un informe de La Nación, aunque confirmó que el sistema de tarjetas fue dado de baja en febrero para frenar la sangría.