El día que Demian Reidel dijo que el problema de Argentina “son los argentinos”
La frase, pronunciada en un foro empresario en 2025, generó rechazo incluso dentro del oficialismo libertario y marcó el inicio de su salida del Gobierno. Tras renunciar a dos cargos clave, el exasesor de Javier Milei volvió al centro de la escena por denuncias de corrupción.
El 22 de marzo de 2025, Demian Reidel, entonces jefe del Consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral y le valió críticas transversales: dijo que “el único problema de Argentina es que está llena de argentinos”. El comentario provocó rechazo incluso dentro del propio espacio libertario y, con el correr de los meses, terminó costándole el cargo.
La declaración fue realizada durante una exposición en el Latam Forum, un encuentro con empresarios, petroleros y fondos de inversión que se llevó a cabo en el hotel Four Seasons de la Ciudad de Buenos Aires.
La frase que encendió la polémica
En el marco de una presentación sobre las ventajas geográficas y energéticas del país para instalar centros de datos vinculados a la inteligencia artificial, Reidel sostuvo:
“Obviamente, el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos. Así que esta es una de las cosas que hemos arreglado”.
El comentario generó una ola de críticas en redes sociales y en el arco político. Incluso Daniel Parisini, conocido como “el Gordo Dan”, uno de los influencers más cercanos al mundo libertario, expresó públicamente su enojo. Ante la repercusión, Reidel debió pedir disculpas.
Del exabrupto a la salida del Gobierno
Aunque la renuncia se formalizó meses después, el episodio marcó un quiebre en su vínculo con el Gobierno. El 17 de julio de 2025, Reidel dejó su cargo como jefe del Consejo de Asesores Económicos del Presidente, una función que desempeñaba ad honorem. La salida fue oficializada días más tarde mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, firmado por Milei y el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que se limitó a aceptar la dimisión y agradecerle “los servicios prestados”.
Pese a su salida del entorno directo del Presidente, Reidel continuó al frente de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA), cargo que ocupaba desde abril de 2025.
Renuncias y denuncias de corrupción
Este lunes, Reidel presentó también su renuncia a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en la gestión de la compañía responsable de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. Con esta decisión, ya suma dos renuncias dentro de la administración libertaria.
La salida reavivó la circulación de su polémica frase de 2025, que volvió a instalarse como uno de los hitos más recordados —y controvertidos— de su paso por el Gobierno.
Quién es Demian Reidel
Reidel es licenciado en Física por el Instituto Balseiro, cuenta con un máster en Matemática Financiera por la Universidad de Chicago y se desempeñó como investigador en la Universidad de Harvard. Desarrolló gran parte de su carrera en el sector financiero internacional.
Trabajó en JP Morgan en investigación sobre mercados emergentes y luego en Goldman Sachs, donde estuvo a cargo del área de estrategia de deuda externa para países emergentes. Fue cofundador del fondo de cobertura QFR Capital Management, con sede en Estados Unidos, y se desempeña como profesor de posgrado en Finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella.
En 2019 fue nombrado investigador senior del Centro Mossavar-Rahmani de Negocios y Gobierno, dependiente de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard. Durante la gestión de Mauricio Macri, ocupó el cargo de vicepresidente del Banco Central.
Durante la campaña presidencial de Javier Milei, su nombre sonó como posible titular del BCRA, aunque finalmente el cargo quedó en manos de Santiago Bausili.
Una frase que selló un perfil
Con su doble salida del Gobierno y las denuncias en su contra, la figura de Reidel quedó asociada tanto a su perfil técnico como a un estilo discursivo provocador. La frase sobre los argentinos, pronunciada ante empresarios y fondos de inversión, terminó convirtiéndose en un símbolo de su paso por la gestión libertaria: breve, polémico y marcado por el conflicto.