El día que Demian Reidel dijo que el problema de Argentina “son los argentinos”

Del exabrupto a la salida del Gobierno

Aunque la renuncia se formalizó meses después, el episodio marcó un quiebre en su vínculo con el Gobierno. El 17 de julio de 2025, Reidel dejó su cargo como jefe del Consejo de Asesores Económicos del Presidente, una función que desempeñaba ad honorem. La salida fue oficializada días más tarde mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, firmado por Milei y el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que se limitó a aceptar la dimisión y agradecerle “los servicios prestados”.