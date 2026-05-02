Recibo de sueldo de empleadas domésticas: cuál es la cláusula que puede invalidarlo

Resumen para apurados
- En Argentina, la Ley 26.844 exige que los recibos de empleadas domésticas emitidos por ARCA no incluyan cláusulas de renuncia a derechos, bajo riesgo de ser declarados inválidos.
- El sistema requiere consignar datos de las partes, aportes y salarios. El empleador debe entregar una copia firmada, garantizando la transparencia en pagos en efectivo o depósitos.
- Esta normativa protege la seguridad social del personal y evita fraudes laborales. Asegura que el recibo funcione solo como prueba de pago y no como herramienta de presión legal.
El trabajo en Casas Particulares está regulado por la Ley Nº 26.844/2013 que establece el Régimen especial de Contrato de trabajo para el Personal de Casas Particulares, así como el Decreto Reglamentario Nº 467/2014. Allí se establecen las modalidades del contrato de trabajo así como el derecho a disponer de un recibo de sueldo, documento que constata la efectividad del pago del salario así como permite conocer el detalle de estos ingresos. Para consultarlo, el empleador debe generarlo y a su vez otorgar una copia al trabajador. En el caso de las empleadas domésticas, este se genera a través de la web de ARCA.
Para que el documento tenga validez legal según el Artículo 21 de la normativa vigente, no basta con una simple anotación. El recibo generado a través del sistema de ARCA (ex AFIP) debe consignar obligatoriamente los datos identificatorios del empleador (nombre, domicilio y CUIT) y del trabajador, incluyendo su calificación profesional y la fecha de ingreso.
En cuanto a los números, el detalle debe ser preciso: se debe declarar el total bruto de la remuneración básica, los componentes adicionales y, en caso de trabajo por hora o jornada, la cantidad exacta de tiempo trabajado. Además, el documento debe reflejar el importe neto —lo que el trabajador efectivamente recibe— expresado tanto en números como en letras, junto con las retenciones correspondientes por ley.
¿Cuándo un recibo de sueldo no es válido?
Un punto clave que establece la ley es la transparencia en la transacción. El pago debe realizarse preferentemente en dinero en efectivo. No obstante, si por razones de seguridad o conveniencia se opta por otros medios, debe hacerse mediante cheque a la orden del empleado o depósito bancario, el cual no debe generar costo alguno para el trabajador.
Es fundamental recordar que el recibo tiene una función única y acreditar el pago. Por este motivo, el Artículo 22 prohíbe taxativamente que el documento incluya cláusulas de renuncia a derechos o que sea utilizado para modificar la categoría laboral en perjuicio del empleado. Cualquier anotación en este sentido se considera nula de pleno derecho.
La firma: el sello de conformidad
Para que el proceso se complete correctamente, el pago siempre debe instrumentarse mediante un recibo firmado por el dependiente. En aquellos casos donde el trabajador no sepa o no pueda firmar, la ley permite la validación mediante la impresión digital, aunque la validez final del acto quedará sujeta a otras pruebas que confirmen que el dinero fue efectivamente entregado.
Actualmente, el empleador puede descargar el modelo oficial desde el portal de Casas Particulares de ARCA. Una vez impreso por duplicado, ambas partes deben firmar los ejemplares, quedando uno en poder del trabajador para garantizar su derecho a la seguridad social y el control de sus aportes.