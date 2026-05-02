Recibo de sueldo de empleadas domésticas: cuál es la cláusula que puede invalidarlo

El trabajo en Casas Particulares está regulado por la Ley Nº 26.844/2013 que establece el Régimen especial de Contrato de trabajo para el Personal de Casas Particulares, así como el Decreto Reglamentario Nº 467/2014. Allí se establecen las modalidades del contrato de trabajo así como el derecho a disponer de un recibo de sueldo, documento que constata la efectividad del pago del salario así como permite conocer el detalle de estos ingresos. Para consultarlo, el empleador debe generarlo y a su vez otorgar una copia al trabajador. En el caso de las empleadas domésticas, este se genera a través de la web de ARCA.