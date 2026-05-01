ARCA: cómo ver el recibo de sueldo desde el celular y comprobar si cobraste correctamente

Resumen para apurados
- Trabajadores privados pueden verificar su recibo de sueldo y aportes mediante la app ARCA Móvil para asegurar que sus haberes y contribuciones sean liquidados correctamente hoy.
- La ex AFIP habilitó el módulo Mi Liquidación Digital para usuarios con clave fiscal. Requiere que el empleador utilice el sistema de Libro de Sueldos Digital para mostrar los datos.
- Esta herramienta digital fomenta la transparencia laboral y permite al empleado controlar en tiempo real el cumplimiento de sus derechos previsionales y de seguridad social.
Saber leer un recibo de sueldo es una habilidad fundamental para todo trabajador, tanto para el manejo de sus finanzas como para garantizar sus propios derechos. En él es posible revisar todo lo que conforma el salario así como los descuentos patronales realizados sobre este monto y debe entregarse al trabajador en el momento del pago, ya sea en un papel físico o de manera digital a través de plataformas internas. Sin embargo, los empleados en relación de dependencia tienen una forma más ágil de ver el detalle y es a través de la aplicación de ARCA.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —ex AFIP— incorporó hace un tiempo en su aplicación móvil una funcionalidad clave que permite a los trabajadores del sector privado consultar en tiempo real su liquidación de haberes. A través del módulo “Mi Liquidación Digital”, el usuario puede visualizar con transparencia el monto de las contribuciones patronales y los descuentos por aportes declarados.
Esta herramienta está disponible para trabajadores cuyos empleadores utilicen el sistema de Libro de Sueldos Digital. La ventaja principal es la inmediatez: con un solo clic, se puede verificar si el dinero destinado a la jubilación, la obra social, PAMI y el Fondo Nacional de Empleo se está derivando correctamente.
Paso a paso: ¿cómo acceder desde el celular?
Para consultar tu recibo digital y verificar que los números coincidan con lo percibido, debés seguir estos pasos:
1. Descargar e ingresar a la aplicación “ARCA móvil”.
2. Seleccionar la opción “Ingresar con clave fiscal” y completar con tu CUIT/CUIL y clave.
3. Dentro del menú de servicios, buscar y presionar en “Mi Liquidación Digital”.
4. Si tenés más de un empleo, seleccioná el empleador que desees consultar. ¡Listo! La pantalla te mostrará el detalle completo del mes.
¿Qué conceptos debés revisar para saber si cobraste bien?
Al ingresar al sistema, la aplicación desglosa la información en cuatro pilares fundamentales para entender tu economía personal:
- Total bruto: Es el monto total antes de los descuentos. Aquí podés ver los conceptos remunerativos (los que suman para el aguinaldo y vacaciones, como el básico o las horas extras) y los no remunerativos (viáticos o bonos específicos).
- Total descuentos: Es la suma de las retenciones que se aplican por ley (jubilación, obra social, cuota sindical).
- Total neto: Es el famoso sueldo "en mano", el monto final que efectivamente se depositó en tu cuenta.
- Contribuciones patronales: Aquí podés ver lo que tu empleador paga por encima de tu sueldo para sostener el sistema de seguridad social.