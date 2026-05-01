ARCA: cómo ver el recibo de sueldo desde el celular y comprobar si cobraste correctamente

Saber leer un recibo de sueldo es una habilidad fundamental para todo trabajador, tanto para el manejo de sus finanzas como para garantizar sus propios derechos. En él es posible revisar todo lo que conforma el salario así como los descuentos patronales realizados sobre este monto y debe entregarse al trabajador en el momento del pago, ya sea en un papel físico o de manera digital a través de plataformas internas. Sin embargo, los empleados en relación de dependencia tienen una forma más ágil de ver el detalle y es a través de la aplicación de ARCA.