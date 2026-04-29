Paso a paso detallado: cómo hacer para pagar todos los meses el Monotributo con débito automático

Las estrategias para liquidar el monotributo son variadas y todas ellas electrónicas, aunque muchas involucran la operación de generar el volante electrónico de pago (VEP) y efectuar el abono, ya sea por modalidades como el Código QR, al interior de Homebanking o a través de sitios como Pago Mis Cuentas, así como desde la App de ARCA Móvil. Sin embargo, todas estas vías requieren recordar el compromiso y hacerlo de manera voluntaria, lo que muchas veces puede ser afectado por la falta de tiempo u olvidos. Para esas ocasiones, el débito automático es un mecanismo recomendado.