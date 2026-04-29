Paso a paso detallado: cómo hacer para pagar todos los meses el Monotributo con débito automático

Resumen para apurados
- ARCA habilitó una guía para que monotributistas en Argentina adhieran el pago mensual al débito automático vía web, buscando simplificar trámites y asegurar el cumplimiento fiscal.
- El proceso se realiza en el portal de ARCA ingresando el CBU. Tras una validación de 72 horas, el sistema descuenta la cuota (impuestos y aportes) los días 20 de cada mes.
- Esta modalidad previene deudas por olvido y otorga el beneficio de reintegro de un mes de impuesto por buen cumplimiento, fomentando una mayor regularidad fiscal en el sector.
El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o “monotributo” debe abonarse todos los meses a partir de una cuota que varía según otros parámetros, entre los que se encuentra el nivel de ingresos brutos. A partir de allí, el deber de pago, que corresponde al componente impositivo (IVA y Ganancias) y el segmento previsional (aportes jubilatorios y obra social), varía en sus montos. Estos pueden cancelarse con diferentes métodos de pago, entre ellos el débito automático.
Las estrategias para liquidar el monotributo son variadas y todas ellas electrónicas, aunque muchas involucran la operación de generar el volante electrónico de pago (VEP) y efectuar el abono, ya sea por modalidades como el Código QR, al interior de Homebanking o a través de sitios como Pago Mis Cuentas, así como desde la App de ARCA Móvil. Sin embargo, todas estas vías requieren recordar el compromiso y hacerlo de manera voluntaria, lo que muchas veces puede ser afectado por la falta de tiempo u olvidos. Para esas ocasiones, el débito automático es un mecanismo recomendado.
Esta herramienta permite costear las cuotas antes del día 20 de cada mes, cubriendo tanto la parte impositiva como las cargas a la obra social y la jubilación. Es un proceso digital que funciona de forma automatizada tras informar la cuenta bancaria; esto, además de evitar omisiones, suma beneficios como el reintegro de un mes del impuesto por buen cumplimiento.
Paso a paso: cómo registrar la cuenta bancaria para adherir al débito automático del monotributo
Para adherirse a esta funcionalidad, el servicio web de ARCA ofrece un instructivo que detallamos en esta nota.
Debemos ingresar al Portal de Monotributo de ARCA (www.arca.gob.ar/monotributo) y hacer clic en “Ingresar al portal con clave fiscal”. En ese momento, el sistema te pedirá que coloques tu CUIT y clave fiscal. En dicha sección, dentro de la ventana de “Pagos”, se desplegará un menú de opciones entre las que debemos elegir “Débito automático”. Acto seguido, presionamos sobre el botón de “adherirme”.
Una vez dentro de la opción de débito automático, el primer requisito es informar la cuenta bancaria donde se realizarán los descuentos. Para ello, el sistema te redirigirá al servicio de "Declaración de CBU". Es fundamental que esta cuenta esté a nombre del titular del monotributo y que el servicio haya sido dado de alta previamente con clave fiscal.
Al hacer clic en el botón “Registrar CBU”, el sistema te solicitará los 22 dígitos correspondientes a tu cuenta, los servicios para los cuales deseas utilizarla y la confirmación de la titularidad. Tras cargar los datos, comienza un proceso de validación por parte de la entidad bancaria que puede demorar hasta 72 horas. Podrás seguir el estado del trámite desde el mismo portal; una vez que figure como "aceptado", estarás habilitado para el siguiente paso.
Finalizar la adhesión al débito automático
Con la CBU ya validada, debés regresar al Portal de Monotributo y acceder nuevamente a la pestaña de “Pagos”. Allí, seleccioná la opción "Débito Automático" y presioná el botón verde de “Adherirme”. El sistema desplegará el listado de las cuentas que tenés registradas; simplemente marcá la que vas a utilizar y confirmá la operación presionando en “Adherir”.
Como paso final, el portal emitirá un comprobante de confirmación de la adhesión. Es importante prestar atención a este documento, ya que allí se indicará la fecha exacta a partir de la cual el monotributo comenzará a debitarse automáticamente de tu cuenta.
Tené en cuenta que, dependiendo del día del mes en que realices el trámite, es posible que el sistema te solicite abonar el mes en curso por otros medios electrónicos habituales hasta que el servicio se active por completo. Una vez operativo, solo deberás asegurarte de contar con fondos suficientes cada día 20 para mantener tu cumplimiento al día y acceder al beneficio del reintegro anual.