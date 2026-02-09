Demian Reidel renunció como titular de Nucleoeléctrica, tras la polémica por presuntos sobreprecios

En medio de un creciente escándalo por presuntos sobreprecios, Demian Reidel presentó su renuncia a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que controla las centrales nucleares del país.
En enero, el nombre de Demian Reidel ya había quedado envuelto en la polémica a partir del desplazamiento de dos directivos clave de Nucleoeléctrica Argentina. Se trató de Marcelo Famá y Hernán Pantuso, removidos de sus cargos luego de que se detectaran presuntas irregularidades vinculadas a un sobreprecio en la licitación del servicio de limpieza.
A esas salidas se sumó la apertura de sumarios internos para ambos funcionarios. En aquel momento, desde la empresa intentaron despegar a Reidel de las decisiones operativas, al remarcar que "él (por Reidel) no tenía necesariamente que saber qué hacían ellos", en alusión directa al accionar de los gerentes desplazados.
Pese a ser amigo personal del presidente Javier Milei, Reidel no lograba consenso pleno dentro del oficialismo. Según confiaron fuentes de Balcarce 50, su figura generaba resistencias internas dentro de las propias filas libertarias, un dato que ayuda a explicar la fragilidad política que rodeó su gestión.
De todos modos, desde el Gobierno buscaron bajar el tono a la salida del funcionario. Este lunes hubo coincidencia en señalar que su alejamiento se produjo de manera "armoniosa y consensuada", sin un quiebre explícito con la Casa Rosada.
"Todo se da en el marco del cambio de acciones de la empresa que pasó de Secretaría de Energía a Secretaría de Asuntos Nucleares", explicó una fuente con conocimiento directo de la interna de la compañía, en un intento por encuadrar la renuncia dentro de una reorganización institucional más amplia y no exclusivamente como consecuencia del escándalo.
El ahora exfuncionario quedó bajo la lupa también por supuestas irregularidades patrimoniales, luego de que se conociera que canceló deudas personales por $825 millones en apenas 18 días, una situación que generó fuertes sospechas de corrupción, aunque él las negó de manera categórica.