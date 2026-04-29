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Pan de yogur sin harinas: esponjoso, fácil y bajo en carbohidratos

Su textura suave y su sabor delicado lo convierten en una alternativa perfecta para quienes prefieren recetas bajas en carbohidratos y simples de preparar.

Pan de yogur sin harinas: esponjoso, fácil y bajo en carbohidratos Posteo Instagram @nutricion_saludable365
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una receta de pan de yogur sin harina se destaca hoy como opción saludable en Argentina, ofreciendo una alternativa baja en carbohidratos, nutritiva y fácil de preparar.
  • La receta utiliza yogur griego, queso crema y harina de almendras horneados a 180°C. Esta técnica logra una textura esponjosa sin recurrir a trigos o harinas tradicionales.
  • Esta tendencia saludable refuerza el interés por panificados alternativos. Su practicidad sugiere un impacto duradero en los hábitos alimenticios y dietas bajas en carbohidratos.
Resumen generado con IA

Si buscás una opción rica y liviana, este pan de yogur sin harinas tradicionales resulta ideal para sumar a tu cocina diaria. Su textura suave y su sabor delicado lo convierten en una alternativa perfecta para quienes prefieren recetas bajas en carbohidratos y simples de preparar.

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Con ingredientes accesibles y el protagonismo del yogur, esta receta ofrece un resultado esponjoso y nutritivo sin complicaciones. En pocos pasos podés lograr un pan casero distinto, práctico tanto para el desayuno como para acompañar comidas.

Cómo realizar el pan sin harinas con yogur

Ingredientes:

  • 1 taza de yogur griego natural
  • 1 taza de queso crema
  • 2 huevos
  • 1/2 taza de harina de almendra
  • 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de polvo de hornear

Instrucciones:

Precalentá el horno a 180 °C (350 °F) y engrasá un molde para pan. En un tazón grande, mezclá el yogur griego y el queso crema hasta que quede una mezcla suave. Agregá los huevos y mezclá bien.

En otro recipiente, combiná la harina de almendra, el bicarbonato de sodio, la sal y el polvo de hornear. Incorporá los ingredientes secos a la mezcla de yogur y mezclá hasta que estén bien integrados.

Verté la mezcla en el molde preparado y alisá la superficie. Horneá durante 30 a 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, salga limpio.

Dejá enfriar en el molde unos minutos antes de desmoldar. Cortá en rebanadas y disfrutá este delicioso pan de yogur bajo en carbohidratos.

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