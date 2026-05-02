Adorni denunciará al diputado "ultra k" Tailhade por espionaje y defendió su patrimonio

Tras su accidentada exposición en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rompió el silencio para defender la legitimidad de su patrimonio y anunciar una ofensiva legal. El funcionario confirmó que denunciará al diputado Rodolfo Tailhade por espionaje ilegal, al argumentar que el legislador manejó información privada de su familia con procedencia dudosa. "Todos los funcionarios están en peligro de ser espiados", advirtió.