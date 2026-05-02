Aguinaldo para empleadas domésticas: cuánto deben cobrar en junio de 2026 según la categoría
El aguinaldo de junio 2026 para empleadas domésticas se calcula sobre el mejor sueldo del semestre y parte de un piso superior a los $205.000. El monto varía según la categoría, la modalidad con o sin retiro y los adicionales salariales.
Resumen para apurados
- Empleadas domésticas en Argentina cobrarán el aguinaldo en junio de 2026, calculado sobre el 50% del mejor sueldo del semestre, con un piso mínimo superior a los $205.000.
- El monto varía según la escala salarial vigente y la categoría. Se contemplan adicionales por antigüedad y zona desfavorable sobre salarios que parten desde los $410.773,52.
- Estos valores definen el costo laboral para empleadores y el ingreso de los trabajadores en un semestre clave. Categorías jerárquicas podrían percibir montos cercanos a $280.000.
El pago del aguinaldo de junio también alcanza al personal de casas particulares y ya se conocen los montos mínimos que corresponden según la escala salarial vigente. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula tomando el 50% del mejor salario mensual percibido durante el primer semestre del año, es decir, entre enero y junio de 2026.
En el caso de las empleadas domésticas, el monto base surge de la categoría de tareas generales, que representa el salario mínimo dentro del sector. A partir de allí, el valor del aguinaldo puede aumentar según la función desempeñada, la modalidad de trabajo y los adicionales correspondientes.
Cuál es el aguinaldo mínimo para empleadas domésticas en junio de 2026
Para junio de 2026, el salario mensual mínimo del personal de tareas generales es de $410.773,52 para trabajadoras con retiro y de $455.160,14 para quienes trabajan sin retiro.
Tomando esos valores como el sueldo más alto del semestre, el aguinaldo mínimo queda de la siguiente manera:
- Personal con retiro: $205.386,76
- Personal sin retiro: $227.580,07
Cómo cambia el aguinaldo según la categoría y qué se incluye en el cálculo
Las categorías con mayores responsabilidades tienen salarios más altos y, en consecuencia, también reciben un aguinaldo superior. Por ejemplo, en junio de 2026 los montos estimados son los siguientes:
- Cuidado de personas sin retiro: aguinaldo de $252.789,17
- Personal para tareas específicas sin retiro: aguinaldo de $258.638,51
- Supervisión sin retiro: aguinaldo de $278.012,38
También deben contemplarse adicionales como antigüedad, zona desfavorable u otros conceptos salariales que integren el recibo habitual. Por eso, aunque el piso ronda los $205.000, muchas empleadas domésticas podrían cobrar cifras considerablemente superiores según su categoría y condiciones laborales.